Sampdoria | fatta per attaccante Sau

Sampdoria - che colpo : è fatta per Gabbiadini. Beffato il Milan : Dopo Muriel alla Fiorentina, il secondo colpo di questo mercato di riparazione lo mette a segno la Sampdoria del presidente Massimo Ferrero. La società blucerchiata sta per annunciare l'acquisto dal Southampton di Manolo Gabbiadini. L'ex attaccante del Napoli arriva a Genova con la formula del prestito con obbligo di riscatto a giugno. I rumors parlano di 3 milioni subito e 9,5 a fine stagione per la società inglese, un affare da circa 12 ...