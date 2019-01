Huawei Y6 Pro 2019 è ufficiale con un display con notch a goccia e retro in pelle

Huawei Mate 20 Pro completa una sinfonia vecchia di due secoli - Huawei Mate 30 userà la tecnologia SLP : Mentre continuano a circolare indiscrezioni su Huawei Mate 30, un Mate 20 Pro ha completato una sinfonia vecchia di 200 anni grazie all'intelligenza artificiale. L'articolo Huawei Mate 20 Pro completa una sinfonia vecchia di due secoli, Huawei Mate 30 userà la tecnologia SLP proviene da TuttoAndroid.

Gli Stati Uniti hanno accusato Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale : Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha accusato l’azienda cinese Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale, aggiungendo nuove tensioni con la Cina nella cosiddetta “guerra commerciale” tra i due paesi. Un’accusa riguarda alcuni impiegati di Huawei,

A tutta sicurezza Huawei P30 e P30 Pro : rivoluzionario lettore impronte e non solo : Iniziano ad essere copiosi i rumor relativi ai Huawei P30 e P30 Pro. Nella giornata di oggi già siamo riusciti a riportare ai nostri lettori i nomi in codice dei due device top di gamma ma anche della rispettiva variante Lite della futura generazione del device. Ora ritorniamo sulla gamma in questione, grazie a nuove anticipazioni relative all'aspetto sicurezza garantito alle ammiraglie. Non c'era già da stupirsi ma ora ne abbiamo la conferma ...

Promossa a pieni voti la batteria Huawei P10 Lite il 28 gennaio : patch B379 perfetta per adesso : C'è un importante trend che sta prendendo piede in questi giorni per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P10 Lite, in primis per quanto riguarda coloro che hanno deciso di puntare su un modello no brand. A poco meno di una settimana dal rilascio dell'aggiornamento B379, quello contenente la patch di gennaio per intenderci e al quale abbiamo dedicato un articolo apposito sulle nostre pagine, occorre analizzare un argomento delicato come ...

Si avvicinano Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : gli ultimi dettagli : La famiglia dei Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite è più vicina che mai: i tre dispositivi dovrebbero essere presentati per la fine di marzo, di poco posticipati rispetto al primo smartphone pieghevole del colosso cinese, in programma per il MWC 2019 di Barcellona, che si dice dotato di tecnologia 5G (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Stando a quanto riportato da 'gizmochina.com', i tre esemplari, contraddistinti dai product-code ...

Svelati i presunti nomi in codice di Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : L'EEC (Eurasian Economic Commission) ha certificato tre nuovi device di Huawei e potrebbe trattarsi di Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite L'articolo Svelati i presunti nomi in codice di Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Huawei Y7 Pro (2019) : Come catturare Screenshot su Huawei Y7 Pro (2019) sull’ultimo telefono Huawei. La guida semplice per fare Screenshot su Huawei Y7 Pro (2019).

Al 26 gennaio super offerte Amazon su Huawei Mate 20 - P20 Pro e Honor 10 : Oggi 26 gennaio avete deciso che non vi alzerete dalla sedia prima di aver concluso un affare? Come spesso succede, potrebbe correre Amazon in vostro aiuto, viste le offerte del giorno, che puntano su Huawei Mate 20, P20 Pro e Honor 10. Trattasi di tre top di gamma, ognuno caratterizzato da proprie particolarità. Apriamo le danze proprio con Huawei Mate 20, disponibile al prezzo di 587.41 euro nella versione 'West European' DualSIM Black con ...

Huawei Y7 Pro 2019 Manuale d’uso italiano Istruzioni PDF : Manuale d’uso Huawei Y7 Pro 2019 PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Huawei Y7 Pro 2019

Critica la messa a fuoco per Huawei P20 e P20 Pro con poca luce : EMUI 9 rivedibile : Comincia ad essere ampiamente diffuso l'aggiornamento Android Pie contenente anche la nuova EMUI 9 per Huawei P20 e P20 Pro qui in Italia, al punto che quest'ultimo ha visto rilasciato il pacchetto software anche per i modelli brandizzati TIM secondo quanto riportato di recente sul nostro magazine. Come sempre avviene in questi casi, se da un lato c'è chi si ritiene molto soddisfatto post download, allo stesso tempo non mancano le lamentele di ...

Huawei P30 e P30 Pro : display OLED - più RAM e fotocamera migliorata : Nelle ultime settimane si è molto parlato di Samsung e dell’attesa nuova linea di smartphone Galaxy S10 che vedranno la luce a breve, quasi in concomitanza con il MWC 2019. Ma il produttore sudcoreano non è certo l’unico ad avere in mente novità per i suoi clienti. Huawei non è da meno, soprattutto dopo l’ennesimo risultato positivo raggiunto nel 2018, anno in cui è avvenuto il sorpasso su Apple trasformando il colosso ...

Con il contagocce le specifiche di Huawei P30 e P30 Pro : tutto quanto già noto al 25 gennaio : Diciamoci la verità: del Huawei P30 e P30 Pro, fino a questo momento, si è parlato davvero pochissimo. Dei successori della serie Huawei P20 non si sa molto ma almeno alcune specifiche hardware e pure qualche dettaglio in più sul design dei top di gamma attesi per la primavera può essere ricapitolato in questo articolo. Anche per non lasciare i fan del brand a bocca asciutta in questa prima parte del 2019 e pure per beneficiare delle ultime ...

Huawei vede il proprio futuro tinto di rosa : “Diventeremo il primo produttore al mondo - nonostante tutto” : L'amministratore delegato di Huawei Richard Yu ha parlato in lungo e in largo del presente e del futuro della società sotto la cui ala rientra HONOR L'articolo Huawei vede il proprio futuro tinto di rosa: “Diventeremo il primo produttore al mondo, nonostante tutto” proviene da TuttoAndroid.