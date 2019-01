Controllo dei passaporti negli aeroporti russi diventerà automatico

Sciopero dei Controllo ri di volo 11 gennaio : la lista dei voli cancellati e quelli garantiti : Dalle 13 alle 17 possibili disagi per la protesta proclamata dagli addetti al controllo del traffico aereo. Sul sito di Alitalia e Vueling l'elenco dei voli cancellati , Ryanair e Easyjet hanno avvistato i passeggeri coinvolti via sms ed email.Continua a leggere

Venerdì nero per il trasporto aereo : ritardi e cancellazioni per lo sciopero dei Controllo ri di volo : Alitalia ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei voli annullati, precisando però che l'80% dei passeggeri riuscirà a partire in giornata

Banca Carige - approvato decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di Controllo ” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

Ungheria - 500 media confluiscono in una fondazione vicina a Orban : “Controllo dei media come ai tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...