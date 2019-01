ilfattoquotidiano

: Carige, emendamenti M5s per pene più dure ai dirigenti delle banche e tetti stipendi. Lega… - TutteLeNotizie : Carige, emendamenti M5s per pene più dure ai dirigenti delle banche e tetti stipendi. Lega… - Cascavel47 : Dl Carige, M5s propone emendamenti anti-banchieri. Ma Lega: “Per noi non passa niente, decreto non cambia”… - ausoloda : RT @StartMagNews: Il documento completo con tutti gli emendamenti presentati al Ddl di conversione del decreto legge su #Carige in discussi… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Una serie di norme da inserire nel decretoin discussione alla Camera in questi giorni per fissare paletti “per evitare che le crisi bancarie si verifichino di nuovo in futuro”. E’ questo il senso di alcunipresentati dai 5 stelle in commissione. Ma la Lega non sembra essere intenzionata ad accettare modifiche. “Non c’è l’intenzione”, ha detto il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia. “Per noi non passa niente”. Tra le modifiche proposte, una stretta ai compensi dei manager in caso di ingresso dello Stato nel capitale die un inasprimentosanzioni per i reati connessi all’esercizio dell’attività bancaria.I 5 stelle propongono ad esempio di inasprire lee le sanzioni per ibancari che commettano reati nell’esercizioloro funzioni. Oppure chiedono che nel Ddl venga ...