Api ‘sentinelle’ dell’ambiente | svelano le tracce di glifosato in città

(Di giovedì 31 gennaio 2019)dia Milano nel 2017 e a Bologna nel 2018, mentre tra dieci metalli pesanti ricercati nell’ambiente a Torino, Milano, Bologna e Potenza i più riscontrati sono stati cromo, vanadio, nichel e ferro, seguiti da piombo, rame e zinco.E’ quanto emerge da un’attività di monitoraggio ambientale condotta in quattroitaliane nell’ambito di “Api e Orti Urbani”, i cui risultati sono stati presentati oggi a Bologna, a Fico Eataly World.Il progetto – su iniziativa, tra gli altri, di Conapi-Mielizia, Legambiente, Universita’ di Bologna, voleva studiare il ruolo delle api come ‘bioindicatore’ ambientale e si e’ concentrato nel 2017 in alcuni orti urbani di Bologna, Milano e Potenza, cui nel 2018 si è aggiunta Torino. Negli orti sono stati collocati alcuni alveari che, dall’estate all’autunno sono ...