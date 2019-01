7-1 Viola | Roma umiliata | Chiesa trascina la Fiorentina | Di Francesco rischia l’esonero!

Fiorentina-Roma 7-1 - Coppa Italia : i Viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale : La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura ...

Dl Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna non esclude il ricorso alla Consulta : "Violati diritti fondamentali" : Dopo i sindaci, anche alcuni governatori si preparano a dare battaglia giuridica al contestato decreto Sicurezza

Serie A - la moViola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...

Juve-Roma 1-0 : Mandzukic di testa. Bianconeri campioni d’inverno| Chievo -Inter 1-1 Crisi Milan : 0-1 con i Viola : La squadra di Allegri vince la 16ª partita su 17 e conquista il titolo platonico con due giornate d’anticipo. Decide un colpo di testa del croato al 35’

Serie A - la moViola : Roma - c'è la spinta su Pandev. A Firenze Var per un giallo : Roma-genoa - Chiffi di Padova . Due episodi molto discussi, entrambi finiscono per penalizzare il Genoa. Al 4' della ripresa la rete di Lazovic viene annullata dopo una lunga verifica del Var Chiffi, ...

Una giovane Casamonica ha Violato i sigilli e rioccupato una casa sequestrata a Roma : Una ragazza di 19 anni aveva divelto i sigilli, danneggiato la serratura della porta d'ingresso e si era sistemata all'interno della casa abitata da Giuseppe casamonica, già confiscata e che lo scorso 17 luglio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, nel corso dell'operazione "Gramigna", avevano liberato, affidandola all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Lo hanno scoperto, in vicolo di Porta ...

Casamonica - donna del clan Viola sigilli e rioccupa la casa confiscata a Roma : La fidanzata di uno dei membri della famiglia casamonica ha violato i sigilli, rioccupando una delle case abusive confiscate al Tuscolano . Ha divelto i sigilli, danneggiato la serratura della porta d'...

MoViola Serie A : Juve-Spal - autogol da annullare. Roma - era rigore su Pellegrini : LA PENNA, JUVENTUS-SPAL Ancora una buona partita per Federico La Penna: non difficilissima, ma è stato accettato da tutti, ha sempre tenuto alta la concentrazione, ha usato anche il brutto muso quando ...