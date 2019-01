Salvini e il processo per la Diciotti | Di Battista | «Al suo posto Di Maio avrebbe

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

Saviano : "Salvini ci ripensa - ora il processo gli fa paura" : Lo scrittore commenta su fb la lettera scritta dal ministro dell'Interno al Corriere della Sera: "Ha compreso che si è cacciato in guaio"

Processo a Salvini - 5 cose da sapere : Processare Matteo Salvini oppure no? Il Senato deve pronunciarsi entro un paio di mesi sulla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro ...

Processo a Salvini - M5S cambia rotta? : Il M5S, a quanto apprende l'Adnkronos, sta seriamente valutando un cambio di rotta sulla linea da tenere nella Giunta per le immunità del Senato, chiamata a pronunciarsi sull'operato del vicepremier e ...

Salvini dice no al processo : 'Ho agito per interesse pubblico'. M5s cambia linea? : In una lettera al Corriere della Sera chiede che la giunta del Senato neghi l'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Ma tra i Cinquestelle c'è chi, come il sottosegretario Di Stefano, ribadisce:...

Diciotti - il silenzio di Salvini dopo la retromarcia sul processo : “Devo leggere le carte”. Molinari (Lega) : “M5s voti contro” : Prima la retromarcia sul processo, con la richiesta di negare l’autorizzazione a procedere, poi il silenzio, almeno per ora. “Attendo nel pomeriggio di leggere gli atti che mi riguardano. Di questo tema non parlerò prima del pomeriggio”, ha tagliato corto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera su quota 100 e pensioni. Al contrario, è stato il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo ...

Lo spavaldo Matteo Salvini - che ora scappa dal processo : In pratica Salvini è convinto di avere agito secondo l'interesse pubblico ma si è dimenticato di spiegarcelo, metterlo nero su bianco su qualche carta bollata e l'ha compresso in qualche bilioso tweet convinto che ora si possa fare così. Ma c'è di più: Salvini difendendosi dal processo piuttosto che nel processo dimostra che il suo sforzo di sembrare uno di noi è una mirabile farsa. Tra l'altro riporta ai fasti del berlusconismo per cui la ...

Zingaretti dice che Salvini non vuole il processo perché teme la legge Severino : Roma, 29 gen., askanews, - 'Non ho mai creduto nella deriva giudiziaria, nelle scorciatoie dei processi che sostituiscono la politica. I due livelli siano sempre distinti'. Cosi il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. 'Nell'autorizzazione a procedere a carico di Salvini i senatori per la loro decisione si ...

Salvini : 'Ok a sbarco da Sea Watch - ma poi in Olanda o Germania'. Sulla Diciotti : 'Non mi pento - no a processo' : Due navi si mettono di traverso lungo il percorso del ministro dell'Interno Matteo Salvini Da una parte la Sea Watch, da quattro giorni in quarantena ad un miglio dalla costa siracusana con a bordo 47 ...

Diciotti : il M5S vacilla sul processo a Salvini - possibile un cambio di linea : Nonostante tutte le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi, anche dal diretto interessato, sembra che la tendenza sia cambiata. Come hanno evidenziato in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato della Lega, processare Matteo Salvini significherebbe, di fatto, processare l'intero Governo. Non solo, ma le opposizioni hanno preso subito la palla al balzo. Il Senatore e ex Premier Matteo Renzi, tramite Twitter, ha annunciato che dopo ...