In Svizzera serve l' orologio Itas

giornaletrentino

: @LuigideFilippi7 @ApprendistaT @maumartina Rileggi! Non ho affermato che si può, infatti ho messo (?) ho aggiunto a… - danielegiannin3 : @LuigideFilippi7 @ApprendistaT @maumartina Rileggi! Non ho affermato che si può, infatti ho messo (?) ho aggiunto a… - danielegiannin3 : @LuigideFilippi7 @ApprendistaT @maumartina Faccio un disegno... Recarsi nella Ambasciata Francese/Tedesca/Olandese/… - EmergenzaLavoro : Cosa serve per trovare lavoro in Svizzera? Per vivere e lavorare in Svizzera le regole sono poche e chiare.... Cont… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) TRENTO. Ripresa la corsa in SuperLega, la Trentinotorna subito in campo, in questo caso per un appuntamento internazionale. Mercoledì sera insi disputa infatti la gara d'andata dei ...