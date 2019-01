Cosa pensano Di Battista di Salvini e Salvini di Di Battista

Il Confine su Sky Tg24 : reddito e quota 100 - Cosa pensano gli italiani - : Ospiti del programma di Sarah Varetto, in onda lunedì 28 alle ore 20.20, il sottosegretario Stefano Buffagni e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Si cercherà di capire quanto gli elettori siano soddisfatti delle due misure chiave della legge di bilancio

Come si informano gli under 29 - e Cosa pensano dei meda tradizionali : Il 95% degli under 30 fruisce quotidianamente della Rete. E il 60% è di fatto sempre connesso ad Internet. È il dato di partenza che emerge dall'indagine sui giovani e l'informazione, realizzata dall'Istituto Demopolis per l'Ordine dei Giornalisti. L'indagine ha analizzato le variabili che orientano la dieta informativa dei giovani italiani tra i 18 e i 29 anni, focalizzando gli strumenti impiegati nel vissuto quotidiano per l'informazione e le ...

NBA – Kyrie Irving bacchetta i giovani dei Celtics : “se pensano sia difficile ora - Cosa faranno alle Finals?” : Kyrie Irving bacchetta i giovani dei Boston Celtics, criticandone la mentalità: il playmaker ex Cavs spende parole dure per i compagni La stagione dei Boston Celtics non sembra andare secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5° ad Est con 25 vittorie e 17 sconfitte, due delle quali maturate nelle ultime due partite giocate. I Celtics, vista la partenza di LeBron James che ha fortemente indebolito i Cleveland ...

Cosa pensano le star della tv dell'uscita di Baglioni sui migranti e il governo : ... convinto che si debba andare avanti senza esitazione, senza ostacolare né lui né il brand più importante, e più fruttuoso, della Rai, il mondo dello spettacolo si divide tra il partito di chi ...

Gilet gialli - chi sono e Cosa pensano i leader della protesta : Le manifestazioni perdono partecipanti, ma il nucleo duro del movimento non si arrende malgrado la deriva violenta di alcuni manifestanti: ecco i ritratti dei suoi esponenti più noti...

Maradona sta con Koulibaly - ecco Cosa pensano i social - : "Mancava anche il messaggio di solidarietà contro il razzismo dal personaggio più indiscutibile del mondo del pallone" dice Slenderina tra i commenti di gazzetta.it mentre un altro utente rimarca: "...

Cosa ne pensano i censori da metoo di Capri-Revolution? : Resistenza politica, intellettuale, estetica, e naturalmente resistenza allo streaming: la medaglietta di oggi , ieri era usare "televisivo" come un insulto, . Non compare, nella sua lista né in ...

Cosa pensano gli italiani sulla nuova legge anti-corruzione : Due italiani su tre esprimono un giudizio complessivamente positivo sul ddl anti-corruzione approvato in via definitiva alla Camera nei giorni scorsi: il dato emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il varo parlamentare del disegno di legge. La norma più popolare risulta l’introduzione del “Daspo” per corrotti e ...

Il Confine su Sky TG24 : Cosa pensano davvero gli italiani - : Nel primo appuntamento, condotto da Sarah Varetto e in onda mercoledì 19 dicembre alle 20.20, si indaga sul giudizio degli italiani sui primi sei mesi di governo. Ospite in studio il sottosegretario ...

Il Confine - su Sky TG24 Cosa pensano gli italiani dei grandi temi che dividono il paese : Un grande tema che divide l’opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, che mette sotto la lente un tema che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il confin...

Calciomercato invernale – Cosa ne pensano gli italiani? Da Modric a Pogba - passando per Ibra e Piatek : l’indagine di William Hill : Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale: Modric all’Inter, Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le ...

Rimossa spada Infinity Blade in Fortnite - Cosa ne pensano i giocatori più celebri : Alla fine Epic Games ha deciso di rimuovere completamente la spada Infinity Blade da Fortnite. Era troppo sbilanciata e dava un potere immenso al giocatore che la conquistava. Lo sviluppatore ha fatto sapere della rimozione direttamente sul Twitter ufficiale del Battle Royale, con un messaggio che rimanda anche al futuro di queste armi particolari. https://twitter.com/FortniteGame/status/1073637422007754753 Possibile infatti che non ne ...