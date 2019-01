Anticipazioni ' Che Dio ci aiuti' | episodi 7 e 8 | arriva il compratore al convento

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 - quarta puntata : le foto compromettenti di Ginevra e Nico : Prosegue l’appuntamento sugli schermi di Rai 1 con la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, l’amatissima fiction con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela, donna e religiosa fuori dal comune che ha conquistato il pubblico della prima rete. Ma anche con Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi nei rispettivi panni oramai familiari di Suor Costanza e Azzurra. Sono stati ancora una volta i numeri a confermare lo straordinario successo di Che Dio ci ...

Una Vita Anticipazioni 30 gennaio 2019 : Ursula racconta che Olga ha tentato di uccidere Blanca : La Dicenta confessa alla figlia di essere stata costretta ad abbandonare Olga perché posseduta dal demonio.

Quattro Ristoranti - Alessandro Borghese/ Anticipazioni 29 gennaio : qual è la miglior fraschetta : Quattro Ristoranti, Alessandro Borghese arriva nel Lazio nella puntata in onda il 29 gennaio, alla ricerca della miglior fraschetta.

Un posto al sole Anticipazioni : ELENA dice a VALERIO che è incinta ma… : In questi giorni a Un posto al sole vediamo ELENA (Valentina Pace) decidere di tacere la sua gravidanza a VALERIO Viscardi (Fabio Fulco), ma tale silenzio durerà poco: alla fine la Giordano junior dirà al suo uomo che è incinta… ma avrà un’amara sorpresa! VALERIO, infatti, è talmente sotto pressione e impegnato a non far crollare la sua vita che avrà una reazione ritenuta assai deludente da ELENA, la quale resterà talmente ferita che ...

Il Segreto Anticipazioni 29 gennaio 2019 : Raimundo inizia le ricerche di Francisca : Mentre Elsa cerca di scoprire chi è l'uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina incinta, l'Ulloa si mette sulla tracce di sua moglie.

Una Vita Anticipazioni : URSULA si vendica anche di SUSANA : Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, nonostante i mille problemi che creerà alla figlia Blanca (Elena Gonzalez), URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) non accantonerà la vendetta contro i vicini di calle Acacias: convinta che tutti debbano pagare per l’umiliazione che le avevano fatto patire durante la festività di San Paolino, la dark lady riverserà la sua ira anche su SUSANA Seler (Amparo Fernandez)… Le ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : BORIS e TOBIAS si sposano! : Un matrimonio davvero speciale attende i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Tra pochissimo negli episodi in onda sui teleschermi d’oltralpe andrà infatti in scena la conclusione della prima storia d’amore gay ad aver coinvolto dei personaggi fissi della soap. Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: BORIS e TOBIAS si lasciano Iniziata proprio in ...

Il Segreto Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Raimundo è sicuro che Francisca abbia bisogno di lui : Mentre Raimundo organizza un piano per trarre in salvo Francisca, Julieta inizia a sospettare di Prudencio. Intanto Antolina non ha mandato giù il comportamento di Elsa...

Anticipazioni Una Vita : Samuel scopre che Blanca è innamorata di Diego : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le Anticipazioni dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Samuel Alday, interpretato da Juan Gareda. Il figlio di Jaime Alday, infatti, apprenderà una verità spiazzante dalla moglie Blanca. Una Vita, trame: Diego e Olga diventano una coppia Samuel Alday e ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni 27 gennaio : Valentino Rossi ospite - Fabio Fazio "sfida" ancora Barbara d'Urso : La nuova puntata di Che TEMPO che fa, andrà in onda oggi, domenica 27 gennaio 2019. A partire dalla prima serata, ecco tutti gli ospiti e le Anticipazioni.

Una Vita - Anticipazioni : Ursula pensava che Olga fosse posseduta dal demonio : Ursula L’arrivo improvviso a calle Acacias di Olga (Sara Sierra) animerà le puntate di Una Vita in onda questa settimana: Ursula (Montserrat Alcoverro), vista la comparsa della figlia, sarà costretta a confessare a Blanca (Elena Gonzalez) di avere abbandonato la stessa Olga da sola nel bosco, all’età di cinque anni, poiché convinta che fosse posseduta dal demonio. La versione della dark lady, ovviamente, non coinciderà con quella ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - puntate tedesche : il suicidio : Tempesta d’amore, puntate straniere: Christoph viene incastrato Christoph e Xenia continueranno ad essere al centro di intrighi e tranelli nelle prossime puntate di Tempesta d’amore. L’albergatore verrà incastrato dall’ex moglie che sarà disposta a vendicarsi dei soprusi subiti. Xenia avvelenerà Tobias e il giovane avrà presto un grave incidente in moto che rischierà di creare danni permanenti al cugino di Romy. Nelle ...

