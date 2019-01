Reddito e quota 100 | Mattarella firma

Il Confine su Sky Tg24 : Reddito e quota 100 - cosa pensano gli italiani - : Ospiti del programma di Sarah Varetto, in onda lunedì 28 alle ore 20.20, il sottosegretario Stefano Buffagni e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Si cercherà di capire quanto gli elettori siano soddisfatti delle due misure chiave della legge di bilancio

Sky TG24 - Il Confine indaga su Reddito di cittadinanza e quota 100 : Saranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni e l’ex ministro dell’Economia e esponente del PD Pier Carlo Padoan gli ospiti della nuova puntata de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, in onda lunedì 28 gennaio alle 20.20. “Il Confine” mette sotto la lente un tema che fa discutere l’opinione pubblica,...

Costalli : 'Saranno i giovani il conto del Reddito di cittadinanza e di quota cento?' - 27/01/2019 - : 'Il reddito di cittadinanza e la parziale revisione della legge Fornero con 'quota 100' per le pensioni rappresentano certamente una svolta nella politica sociale del Paese. Una 'grande scommessa' buttata sul tavolo quasi a 'occhi chiusi', proprio nel momento in cui la congiuntura sta peggiorando in tutt'Europa e in Italia torna ad affacciarsi ...

Landini bastona il governo : "Reddito e quota 100 sono fatti a capocchia" : Sindacati in piazza il 9 febbraio per protestare contro la legge di bilancio. Il neo segretario della Cgil attacca a testa...

Pacchetto pensioni : da Quota 100 al Tfs fino al Reddito di cittadinanza : La ragioneria di Stato ha bollinato il maxi decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza, ora si attende che passi al vaglio del Presidente della Repubblica per poi giungere, finalmente, in Gazzetta Ufficiale. Inizialmente la situazione non è stata facile perché molti si domandavano in quale modo l'esecutivo giallo-verde avrebbe potuto garantire le coperture per quanto voleva attuare. Anche con Bruxelles c'erano state delle diatribe in quanto ...

Emergenza lavoro : la corsa al posto statale - tra «navigator» - Reddito di cittadinanza e quota 100 : In questa fase, anche per un partito tradizionalmente vicino alle istanze del mondo imprenditoriale, la deriva verso la via dello statalismo, quasi naturale se l'orizzonte non si limita più solo al ...

Emergenza lavoro : la corsa al posto statale - tra «navigator» - Reddito di cittadinanza e quota 100 : corsa contro il tempo per assumere i 10mila navigator che dovranno aiutare chi cerca un lavoro a trovarlo; ci sarà una sostituzione automatica del personale pubblico che deciderà di ricorrere al prepensionamento stimata in circa 70mila unità: 80mila nuovi occupati da aggiungere ai 140mila statali in più promessi dalla legge di bilancio. Trovare impiego a oltre 200mila persone significa abbattere la disoccupazione ufficiale di oltre il ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Di Maio : ‘Bollinato il decreto’ : “Nasce un nuovo Stato Sociale”: lo ha scritto oggi su Facebook il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio commentando il via libera della ragioneria dello Stato al maxi decreto sul reddito di cittadinanza e le pensioni Quota 100 varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri guidato dal premier Giuseppe Conte. Ieri la notizia è stata anticipata dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria con diverse dichiarazioni rilasciate ...

Reddito e quota 100 - decreto al Colle : Il decreto legge contente disposizioni su Reddito di cittadinanza e quota 100 ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la ...

Reddito all’85% degli aventi diritto Taglio del 20% della quota non spesa : I nuclei familiari che beneficeranno di Reddito e pensione di cittadinanza sono un milione e 248mila. Le famiglie composte da soli stranieri sono 154mila. La stima dei potenziali beneficiari della misura è dell’85% (era 90% nella versione precedente); e quest’anno ci saranno a disposizione poco più di 5,6 miliardi di euro (rispetto ai precedenti 5,9 miliardi)....

SONDAGGI/ Illusione Reddito e quota 100 "per tutti" - Salvini e Di Maio in calo : Il gradimento a Salvini resta molto alto, ma in vista delle elezioni europee più che l'immigrazione saranno i temi economici a essere decisivi

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - via libera al decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Reddito di cittadinanza - quota 100 - regime dei minimi - Iva : tutte le misure della legge di bilancio 2019 : Il Ministero dell'economia ha pubblicato una serie di schede tecniche che analizzano, voce per voce, tutte le principali misure a sostegno di investimenti, famiglie e imprese previsti dalla legge di ...

Reddito e quota 100 - Di Maio : "Una rivoluzione" : Luigi Di Maio, tra slide e video esplicativi, apre la convention M5S su Reddito di cittadinanza e quota cento. Il vicepremier e capo politico 5 Stelle illustra le misure recentemente varate dal ...