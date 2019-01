Protezione civile Lombardia | al via la formazione di 24 mila operatori

Maltempo Potenza - si ritorna verso la normalità : effettuati 200 interventi dalla Protezione Civile : La situazione sta tornando alla normalità a Potenza dopo le abbondanti nevicate cadute per due giorni nella scorsa settimana mentre in provincia permangono disagi, soprattutto in alcune aree che presentano maggiori difficoltà nei collegamenti per l’orografia del territorio. Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha definito ”del tutto eccezionale” la fase meteorologica appena passata che si è rivelata, secondo il primo ...

Meteo Protezione civile domani : stabile al centro-nord - disturbi al Sud : Nella giornata di domani il tempo risulterà stabile al centro-nord, mentre avremo qualche disturbo al Sud. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Martedì 29 Gennaio...

Nuova Allerta Meteo della Protezione civile : piogge - temporali e venti di burrasca al Centro-Sud [BOLLETTINI E DETTAGLI] : L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud, interessando in particolar modo le regioni tirreniche peninsulari. La perturbazione sarà accompagnata da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, soprattutto sulla Sardegna, lungo i rilievi appenninici e lungo i settori costieri del Tirreno centro-meridionale. Sulla base ...

Meteo Protezione civile domani : nuovo impulso perturbato sull'Italia : Nella giornata di domani un nuovo impulso perturbato interesserà la penisola, portando piogge e locali temporali sulle regioni centro-meridionale, in particolare sui settori occidentali. Ecco il...

Protezione civile : funerali di Stato per Zamberletti a Varese : Il Governo ha deciso di disporre funerali di Stato per l’Onorevole Giuseppe Zamberletti. Le esequie si terranno, quindi, martedì 29 gennaio alle ore 10.30 presso la Basilica di San Vittore a Varese, e non lunedì alle 15 come precedentemente comunicato. La camera ardente, allestita nella sala Consiliare di Palazzo Estense a Varese, sarà aperta oggi dalle ore 15 alle 19 e nella giornata di domani, lunedì 28 gennaio, dalle ore 9 alle 19. L'articolo ...

È morto Giuseppe Zamberletti - il padre della Protezione Civile. Mattarella : "Il Paese gli è grato" : È morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della Protezione civile, 85 anni, da tempo malato, era ricoverato in ospedale. Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, lo ricorda come "un amico, un maestro, una guida". "Oggi perdiamo uno straordinario conoscitore della fragilità del nostro Paese - ha aggiunto - un uomo che per primo intuì la necessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella ...

Giuseppe Zamberletti - morto il padre della Protezione civile. Borrelli : “Intuì per primo l’importanza della prevenzione” : È stato il padre della Protezione civile, strenuo sostenitore, dopo ogni catastrofe, a partire dal terremoto del Friuli del 1976, del “ricostruire tutto com’era e dov’era”. È morto all’età di 85 anni Giuseppe Zamberletti. Da tempo malato, era ricoverato in ospedale a Varese. “Un amico, un maestro, una guida”, ha commentato Angelo Borrelli, attuale capo della Protezione civile. “Oggi perdiamo uno ...

