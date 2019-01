Pensioni flessibili | la Q100 è conveniente dopo un ventennio

Pensioni flessibili e Quota 100 : il DL trova la forma definitiva - opposizione in pressing : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 gennaio 2019 vedono crescere l'attesa dei lavoratori in merito al via libera operativo dei nuovi meccanismi di pensionamento anticipato, a partire dalla Quota 100 per proseguire con APE sociale e opzione donna. Nel frattempo dall'opposizione continuano ad emergere forti critiche alla riforma del sistema previdenziale attuata dall'esecutivo, mentre dalla stampa spuntano analisi preoccupanti sugli importi ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : ecco come funziona il calcolo dell'assegno : Con le nuove Pensioni flessibili tramite la Quota 100 non sarà prevista l'applicazione di alcun taglio al futuro assegno, ma il calcolo legato alla sua maturazione appare comunque centrale nella ...

Pensioni flessibili - l'obiettivo finale resta la Quota 41 per tutti : La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante l'avvio delle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 è attesa a giorni, ma dal Governo continuano ad arrivare prese di posizione sul termine della sperimentazione triennale entro il 2021 e sull'avvio di un meccanismo di prepensionamento indipendente dall'età anagrafica. A ribadire che l'obiettivo finale dell'esecutivo giallo-verde è la Quota 41 per tutti è stato ancora una volta il ...

Pensioni flessibili - pressing per correzione su Quota 100 e RdC : Non accenna a diminuire l'attenzione per il decreto legge sulla riforma del welfare e della previdenza. Nonostante la recente approvazione da parte del Governo giallo verde, il testo resta infatti sotto osservazione da parte dei tecnici della Ragioneria dello Stato. D'altra parte, per poter concludere il procedimento necessario a rendere attuative le nuove disposizioni, serve la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - dubbi sulle misure perché non c'è la quadra sui conti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 gennaio 2019 vedono arrivare una giornata decisiva per la flessibilità previdenziale ed in particolare per l'approvazione del pacchetto di riforma del settore da parte del Governo. Entro la serata di oggi si dovrebbe quindi conoscere il destino della Quota 100, ma anche di altre misure di settore come la proroga dell'APE sociale e di opzione donna. Nel frattempo si continua a discutere di conti ed in ...

Pensioni flessibili quota 100 e Reddito di Cittadinanza - decreto mercoledì o giovedì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 13 gennaio 2019 vedono emergere nuove conferme dal Governo in merito all'approvazione del decreto legge sulla quota 100 e sul Reddito di Cittadinanza entro il prossimo giovedì. Nel frattempo dal Ministro del Lavoro Di Maio arrivano nuove dichiarazioni sul taglio degli assegni dei sindacalisti, mentre dall'opposizione si rilancia la lotta all'impostazione della Manovra. Infine, anche le parti sociali ...

Pensioni flessibili in LdB2019 e Quota 100 - l'esecutivo punta al ricambio generazionale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio Conte in merito al funzionamento della Quota 100. In particolare, il Premier evidenzia l'utilità della misura dal punto di vista della staffetta generazionale. Nel frattempo arrivano nuove prese di posizione anche da parte del Ministro del Lavoro Di Maio sul taglio agli assegni d'oro e sulla Governance dell'Inps, ...

Pensioni flessibili e RdC - per Salvini parte dal 1 aprile - 'Ma non sarà uno scherzo' : Dall'esecutivo arriva una nuova conferma in merito alla volontà di avviare i provvedimenti di tutela previdenziale e di welfare previsti all'interno del decreto sul "pacchetto Pensioni". Secondo quanto affermato dal Vice Premier Matteo Salvini durante un'intervista rilasciata per la RAI, prendersi "sei giorni di tempo in più" non pregiudicherà l'efficacia dell'azione di Governo, perché "stiamo parlando del futuro di milioni di italiani". Ed ...

Pensioni flessibili : per Quota 100 sperimentazione triennale - ma attenzione alle riduzioni : I lavoratori cominciano a fare i conti con le nuove opzioni di flessibilità previdenziale in arrivo nel 2019, mentre si attendono i dettagli definitivi grazie all'approvazione del decreto legge sul cosiddetto "pacchetto Pensioni". Si tratta di un insieme di provvedimenti che trova la propria opzione principale nella cosiddetta Quota 100, una misura alla quale sarà possibile accedere maturando almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cgil 'Disparità intollerabile' tra lavoratori : Dai sindacati emergono forti perplessità in merito ai nuovi meccanismi di funzionamento della pensione anticipata tramite la Quota 100 ed in particolare sulle differenze che sussistono tra i lavoratori pubblici e quelli del settore privato. Una situazione che sembra preoccupare molto i sindacalisti, tanto da definire il contesto come di "intollerabile disparità". A creare turbamento sarebbero in particolare due questioni, ovvero le differenti ...

Pensioni in LdB 2019 : Quota 100 e flessibilità - nuovo pressing sindacale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 gennaio 2019 vedono emergere nuove richieste da parte dei sindacati in merito alla necessità di una convocazione al tavolo negoziale. Al centro delle rivendicazioni vi è il decreto riguardante la pensione anticipata tramite la Quota 100 e gli altri interventi di flessibilità in avvio con la legge di bilancio 2019. Le parti sociali chiedono infatti di poter intervenire sulla questione prima che il decreto ...

Pensioni flessibili : Governo su quota 100 - minoranza all'attacco e sindacati in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 dicembre 2018 vedono crescere il pressing dei sindacati sul Governo in merito al tema dei tagli alle rivalutazioni degli assegni. Un confronto che però registra la decisa replica dell'esecutivo, che ricorda comunque la presenza di aumenti per tutti gli italiani. Nel frattempo prosegue anche la stesura del decreto riguardante le Pensioni anticipate tramite quota 100, oltre allo stop dell'Aspettativa di ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - slitta ancora il voto della Manovra in Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 dicembre 2018 vedono proseguire la situazione di stallo in merito alla discussione parlamentare con il maxiemendamento alla legge di bilancio atteso in Senato nella giornata di ieri ed in arrivo solo nel primo pomeriggio di oggi. Intanto proseguono le verifiche tecniche sulle uscite anticipate tramite la Quota 100 ed in particolare sulle coperture, mentre i fondi derivanti dai nuovi tagli agli assegni ...

Pensioni flessibili quota 100 e infrazione dall'UE - Di Maio : 'Prossime 24-48h decisive' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 dicembre 2018 vedono crescere l'attesa sulla decisione che l'UE prenderà in merito all'apertura della procedura d'infrazione contro l'Italia. Dal governo si considerano quindi le prossime ore come decisive, seppure si mantiene l'orientamento ad avviare le uscite anticipate tramite la quota 100 ed il reddito di cittadinanza con la nuova legge finanziaria. Nel frattempo, dall'opposizione non mancano, ...