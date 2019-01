Papa : serve educazione sessuale in scuole : ANSA, - AEREO PapaLE, 28 GEN - "Nelle scuole bisogna dare un'educazione sessuale, il sesso è un dono di Dio, non è un mostro, è un dono di Dio per amare. Che poi alcuni lo usino per guadagnare soldi o ...

Papa : 'Mondo lacerato da nazionalismi - serve più giustizia' : "In un mondo lacerato da guerre, odi, nazionalismi e divisioni, la preghiera e l'impegno comuni per una maggiore giustizia non sono rimandabili. Sono omissioni che non possiamo permetterci". Lo ha ...

Papa - serve un confronto costruttivo fra Stati : Roma, 7 gen., askanews, - Buona volontà e buona fede degli interlocutori, disponibilità a un confronto leale e sincero, volontà di accettare gli inevitabili compromessi che nascono dal confronto fra ...

Migranti - Papa serve risposta comune non logica di violenza e scarto : Papa Francesco torna a parlare di Migranti e ribadisce il suo appello all'accoglienza. 'Le recenti emergenze hanno mostrato che è necessaria una risposta comune, concertata da tutti i Paesi, senza ...

Pedofilia - Papa "contro abusi serve conversione"/ Lettera Francesco ai vescovi Usa : coperture minano la Chiesa : Papa Francesco scrive Lettera ai vescovi Usa su dramma della Pedofilia: 'contro abusi serve la conversione, non le commissioni'. Le coperture e la Chiesa