NBA | Harden implacabile | 40 punti ai Magic Spurs e Belinelli ok | stop per i Bucks

NBA - rilancio Lakers - Okc vola. Harden e Doncic incantano : Prova di forza dei Thunder, che piegano sul parquet di casa i Bucks grazie ai 36 punti di un super Paul George. La sfida tra Kawhi Leonard e Luka Doncic incanta: 33 punti per la stella dei Raptors, 35 ...

Risultati NBA – James Harden stratosferico : Antetokounmpo non basta ai Bucks : James Harden non ha intenzione di fermarsi, Antetokounmpo non basta ai suoi Bucks contro i Thunder: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo ed emozioni con le tante partite NBA andate in scena. Vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Milwaukee Bucks per 118-112. E’ stato George, con i suoi 36 punti, a trascinare alla vittoria i Thunder, mentre Westbrook, nonostante una tripla doppia ...

NBA - Harden e Houston piegano Toronto 121-119 : Houston è finalmente molto più del James Harden show. Sì, il Barba infila 35 punti e porta a 22 la sua serie record di gare con almeno 30 punti, solo Wilt Chamberlain nella storia Nba ha fatto meglio,,...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 gennaio) : Harden trascina Houston - Gallinari a riposo ma i Clippers vincono : Si sono giocate dieci partite nella notte NBA. C’era grande attesa per il confronto tra Houston e Toronto, i Rockets hanno sconfitto i Raptors per 121-119 al termine di una partita vibrante condita dalla solita prestazione mostruosa di James Harden che mette a segno 35 punti (22 partite consecutive con almeno 30 punti, 9/25 dal campo e 15/15 dalla lunetta). Tutto il quintetto dei padroni di casa ha chiuso in doppia cifra (spiccano i 24 di ...

NBA - Harden nella storia : segna 61 punti e fa volare Houston : Dieci le partite giocate nel turno di questa notte in Nba e tanto spettacolo, anzitutto quello di James Harden, autore di una partita mostruosa con i suoi Rockets, suggellata da ben 61 punti, con i ...

Risultati NBA – James Harden immenso - 61 punti e vittoria ai Rockets! Gallinari ancora assente - Belinelli ko : James Harden stratosferico: il cestista americano regala spettacolo puro con i suoi 61 punti, tutti i Risultati delle partite NBA della notte Un’ondata di sfide di NBA nella notte italiana: la palla a spicchi americana ha regalato tanto spettacolo con tutte le partite che si sono disputate. Ad aprire le danze è stato il match tra Indiana Pacers e Toronto Raptors, vinto dai padroni di casa per 110-106. Bene anche i Boston Celtics, che ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...