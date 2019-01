Il Genoa vince a Empoli Chiusa la 21 giornata

Senza Higuain - il Milan vince 2-0 col Genoa (senza Piatek) : Gol di Borini e Suso Il Milan di Gattuso batte 2-0 il Genoa di Prandelli a Marassi e si riporta al quarto posto. La concorrenza è agguerrita per l’ultima piazza disponibile per la Champions. Il Milan è a 34 punti, la Roma a 33, la Lazio a 32, l’Atalanta a 31, la Sampdoria a 30. Una partita strana. Senza Higuain – che sta per andare al Chelsea – e Senza Piatek – che invece sta andando proprio al Milan. È stata una ...

Piatek Milan - decise formula e cifre per convincere il Genoa a dire sì : Piatek Milan – Con Gonzalo Higuain ormai sempre più diretto verso Londra in direzione Chelsea e soprattutto Maurizio Sarri, la dirigenza rossonera di trova nella situazione urgente di dover rimpiazzare uno degli uomini più importanti presenti nell’organico del tecnico Gennaro Gattuso. Una necessita che si fa giorno dopo giorno più urgente. Per questa ragione negli […] L'articolo Piatek Milan, decise formula e cifre per ...

La Roma vince in casa contro il Genoa : Ieri sera la Roma allenata da Di Francesco ha battuto il Genoa per 3 a 2, riuscendo a dare nuovamente emozioni a tutti i suoi tifosi. La partita è iniziata proprio con lo sciopero dei supporters che per 10 minuti non hanno mai incitato la propria squadra. Una protesta che è stata avanzata dopo una serie di brutti risultati in campionato e in Champions League. La partita di ieri sera è iniziata subito male per i padroni di casa che si sono ...

Roma-Genoa - Preziosi in esclusiva a Sportnews : “Dovevano vincere loro per evitare disordini” : ROMA GENOA Preziosi – Non è finito bene il match dell’Olimpico che ha chiuso la domenica calcistica. I giallorossi hanno incassato i tre punti con grande fatica e probabilmente con poco merito. Ad aggiungere sale sulla coda di un match tiratissimo la mancata concessione in pieno recupero di un rigore ai liguri, netto fallo di […] L'articolo Roma-Genoa, Preziosi in esclusiva a Sportnews: “Dovevano vincere loro per evitare ...

La Roma affonda il Genoa. Astinenza finita - torna a vincere dopo 5 settimane : La Roma torna a vincere e interrompe un'Astinenza di 5 partite, tra campionato e Champions. Ma la prestazione è tutt'altro che convincente, con i giallorossi costretti a inseguire e ribaltare in corsa ...

Il Genoa sogna ma cade - la Roma vince 3-2 - Polemiche finali per un rigore su Pandev : Arbitro : Di Bello Guardalinee : Di Vuolo e Tasso Quarto uomo :Giua Addetto al VAR : Chiffi Assistente al VAR : Mondin La cronaca Tifosi della Roma in sciopero per dieci minuti: silenzio surreale all'...

Gol e spettacolo all'Olimpico : la Roma vince 3-2 contro il Genoa : La Roma di Eusebio Di Francesco va sotto due volte contro il Genoa di Cesare Prandelli ma alla fine riesce a spuntarla e vince in rimonta per 3-2 grazie ai gol di Federio Fazio, Justin Kluivert e Bryan Cristante. I gol di Piatek e Hiljemark avevano illuso il Grifone che esce dal campo sconfitto ma con l'onore delle armi dato che ha giocato una partita alla pari con i padroni di casa che hanno tirato fuori l'orgoglio, dopo un periodo nero, e ...

Genoa - Prandelli : “Andiamo all’Olimpico per vincere - la Roma è in un brutto momento” : Genoa Prandelli – Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida esterna contro la Roma di Di Francesco reduce da un periodo negativo. Il tecnico dei grifoni è intervenuto sulla partita di domani alle 20.30: “Sono stato due mesi a Roma ma sono stati due mesi indimenticabili. Il […] L'articolo Genoa, Prandelli: “Andiamo all’Olimpico per vincere, la ...

L'Entella vince ai rigori contro il Genoa - agli ottavi incontrerà la Roma : Festeggia L'Entella, come se fosse stata ripescata. vince a Marassi ai rigori, 9-10 e affronterà la Roma all'Olimpico. Ha strameritato, come avrebbe meritato di essere ancora in serie B, con il ...

Genoa-Sampdoria - Juric : 'Strameritavamo di vincere - l'1-1 brucia. La squadra è in crescita' : Per il Genoa arriva quindi un pareggio, commentato così da Ivan Juric: "Brucia tanto, strameritavamo di vincere " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - Non vincere un derby giocato così è un vero ...