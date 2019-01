Di Maio denuncia Caf | dava consigli per eludere paletti su Reddito

Di Maio in soccorso di Salvini. E il leghista denuncia l'Ong : ... 'Creerebbe un precedente pericolosissimo, cioè ogni decisione politica potrebbe essere impugnata dalla magistratura'. LEGGI ANCHE - Caso Diciotti, il tribunale dei ministri vuole procedere contro ...

Luigi Di Maio - guaio in tribunale. Sms notturni - poi la situazione precipita : "Denunciamo" : Si mette male per Luigi Di Maio e il M5s. Denuncia per istigazione all'odio razziale in vista contro il senatore Elio Lannutti, colpevole di aver pubblicato qualche giorno fa uno sconcertante post su Facebook in cui sembrava condividere e prendere sul serio il più clamoroso falso storico della stori

Petrolio - Mar Jonio : da Di Maio ok a trivelle e Verdi denunciano : E' del 31 dicembre 2018 la pubblicazione sul BUIG, bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse, dell'autorizzazione a 3 nuovi permessi di ricerche petrolifere nel Mar Jionio di fronte ...

Manovra - la denuncia dei Verdi : "Bluff di Di Maio : le spese militari aumentano" : MILANO - La riduzione delle spese militari sbandierata dal governo non c'è, anzi. È la denuncia dei Verdi secondo cui nell'ultima legge di Bilancio le risorse sarebbero persino aumentate. 'Abbiamo ...

Di Maio denuncia Berlusconi per l'operazione scoiattolo e muove i suoi '007' : I vertici M5s sottolineano che non ci sono prove che Berlusconi o qualcuno di FI abbia compiuto reati ma ribadiscono che "qualcosa c'è ed è grave". All'interno del Movimento si riferisce che due senatori si sono fatti avvicinare da emissari del Cavaliere nei giorni scorsi e avrebbero registrato il dialogo. Il Movimento 5 stelle in ogni caso ai gazebo allestiti domani per festeggiare lo ...

L'ultima follia di Di Maio : "Ci prepariamo a denunciare Berlusconi" : Nonostante Di Maio tenti il folle diversivo della denuncia in procura, i 'ribelli' in polemica con la linea imposta dal capo politica continua ad aumentare e, se dovessero davvero dare il ben servito ...

Pd pronto a denunciare Di Maio e Castelli sulle tessere per il reddito di cittadinanza : "Sono state stampate le tessere per il reddito di cittadinanza? A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte ad un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli". Lo affermano le senatrici Pd Caterina Bini e Simona Malpezzi."Ieri la sottosegretaria Castelli - sottolineano le parlamentari dem - ha ripetuto ciò che aveva detto il ministro Di Maio. ...

Di Maio 'Circolano menzogne - i fatti denunciati quando non ero socio' : 'Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro'. Così Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle ...

Denunciato un tentativo di sabotaggio mediatico sul caso dell'operaio in nero dei Di Maio : La faccia di Salvatore Pizzo, l'operaio che lavorava in nero nella fabbrica di Antonio Di Maio, padre del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, sarebbe una "bufala", o, come si dice utilizzando la più elegante (per alcuni) terminologia inglese, una fake news creata ad arte per colpire la trasmissione televisiva "Le iene" rea di aver ficcato il naso negli affari privati della famiglia Di Maio. Con un ...

Di Maio - l’uomo che ha accusato il padre : “Ho votato M5s. Ho denunciato perché sui social ho litigato con un grillino” : “Ho votato 5 Stelle alle passate elezioni perché in loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che ha accusato il padre del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di averlo pagato in nero, nega di aver votato 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: ...

Lavoratori in nero nella ditta del padre di Di Maio : la denuncia di un operaio : Botta e risposta, nelle ultime ore, tra un operaio di Pomigliano d'Arco, Salvatore Pizzo, e il vicepremier Luigi Di Maio. Il primo, ai microfoni delle Iene, ha dichiarato di aver lavorato in nero nell'azienda di famiglia dell'attuale ministro del Lavoro. "Sono finito in ospedale mentre lavoravo in nero nella ditta edile", ha asserito l'operaio in occasione del reportage della nota trasmissione televisiva. Ma non finisce qui: Antonio Di Maio, ...

