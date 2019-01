Decreto Semplificazioni | dubbi del Quirinale | troppi gli emendamenti

Decreto Semplificazioni : dalle trivelle alla tassa sulla bontà ecco tutte le nuove norme : ROMA - Doveva dare un taglio alla burocrazia e facilitare la vita ai cittadini e alle imprese, ma nel suo lungo percorso al Senato il Decreto semplificazioni si è trasformato in un testo omnibus, ...

Decreto Semplificazioni : via la tassa sulla bontà - aliquota Ires 2019 al 12% - : La norma - che aveva fatto molto discutere - era stata inserita nella Legge di Bilancio ed è stata cancellata dopo la presentazione di un emendamento del Pd

Trivelle - intesa M5s-Lega. Domani ok Senato al Decreto semplificazioni : Trovato l'accordo tra Lega e M5s sul tema delle Trivelle inserito nel decreto semplificazioni in esame a palazzo Madama. La conferma arriva dal presidente della commissione Lavori pubblici Mauro...

Trivelle - raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a Decreto Semplificazioni : La maggioranza trova l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto legge Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. L'articolo Trivelle, raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a decreto Semplificazioni ...

Scontro M5S-Lega sulle trivelle - ore decisive per salvare il Decreto semplificazioni : Conferenza dei capigruppo al Senato e Consiglio dei ministri: una manciata di ore per trovare l'accordo dopo le minacce di dimissioni del ministro Costa e la presa di posizione della Lega. Ipotesi di una moratoria di 18 mesi ma rimane il nodo dei canoni

Fondo Imu-Tasi - Anci : “Torna a 300 milioni - battaglia vinta. Modifica nel Decreto Semplificazioni” : Il Fondo Imu-Tasi, che nella legge di BilAncio era stato ridotto a 190 milioni, tornerà a quota 300. L’hanno annunciato l’Anci e la vice ministro per l’Economia Laura Castelli. L’incremento, che va incontro alle richieste dei Comuni, troverà spazio nel decreto Semplificazioni. Il Fondo è stato creato nel 2014 per compensare gli enti che avendo alzato l’aliquota Imu al massimo non potevano applicare la Tasi in modo ...

Nessun freno alle rimodulazioni Vodafone - Wind Tre e TIM dal Decreto Semplificazioni - perché gli emendamenti non passano : Nessuna buona notizia sul fronte delle rimodulazioni Vodafone, Wind Tre e TIM: le modifiche unilaterali di contratto che sembravano poter essere finalmente messe al bando grazie ad un paio di emendamenti contenuti nel Decreto Semplificazioni continueranno a poter essere imposte ai clienti, fino ad un nuovo tentativo di modifica delle normative vigenti almeno. Nella giornata di ieri, avevo prontamente riportato ai lettori la possibilità che due ...

Congelate tutte le rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind Tre con il Decreto Semplificazioni? Cosa prevede : Tutti i nostri lettori saranno di certo più che mai arrabbiati per le continue rimodulazioni Vodafone, TIM e pure Wind Tre. Le famose modifiche unilaterali del contratto (che tanto hanno colpito gli utenti soprattutto nel 2017 e nel 2018) potrebbero tuttavia avere i giorni contati, grazie al cosiddetto Decreto Semplificazioni, ora in discussione al Senato: quest'ultimo contiene dei commi specifici che limiterebbero o stopperebbero del tutto le ...

Il Decreto Semplificazioni è diventato un calderone : Arriva il decreto Semplificazioni. Anzi no, non arriva, slitta ancora, e no, non semplifica, ma complica la vita a molti settori imprenditoriali. Doveva approdare martedì nelle commissioni Lavori Pubblici e Affari Costituzionali del Senato, ma l'avvio delle votazioni è ancora rimandato e non c'è nep

Trivelle - il governo poteva bloccarle con un Decreto legge : “Recupereremo con una norma nel dl Semplificazioni” : Un decreto legge che non è stato approvato. Questo c’è dietro la questione dei tre permessi di ricerca di gas e petrolio nel mar Ionio concessi alla società americana Global Med. Una vicenda che ha provocato lo scontro tra Coordinamento nazionale No Triv e l’esecutivo e che rischia di segnare una divisione insanabile tra gli ambientalisti e il Movimento 5 Stelle che pure li ha appoggiati in diverse battaglie. Oggi, invece, lo scontro è ...

Decreto Semplificazioni : Anief discute proposte per la scuola : Prosegue al Senato il confronto sul disegno di legge n. 989 e, tra i temi sviscerati all'interno del "Decreto Semplificazioni, l'Anief si vede protagonista , nella seduta di oggi pomeriggio, del ...

Ghigliottina sul Decreto Semplificazioni approvato in Cdm : ecco cosa resta : Erano inizialmente 21 gli articoli che componevano il testo del Decreto semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta ufficiale. Un numero Ghigliottinato e dimezzato a 10 articoli, quelli usciti dal Cdm di ieri, 12 dicembre 2018. Era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso insieme al ddl bilancio 2019 e al Decreto Fiscale e il testo ora è profondamente cambiato rispetto ...

Semplificazioni "light" : il Decreto cancella solo il Sistri : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto Semplificazioni. Dal primo gennaio il governo cancella il Sistema di...