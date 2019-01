Serie A1 Femminile | il Club Italia CRAI cede 3-0 con Scandicci

Rugby – Tutti i risultati delle partite di Serie A maschile Femminile : Serie A e Serie A Femminile: i risultati della XI e XII giornata di campionato Undecisima vittoria per i Sitav Rugby Lyons che nella dodicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A conferma la propria leadership indiscussa nel Girone 1 battendo in trasferta 26-12 il Rugby Milano. Stop per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che cade a Torino contro il Cus per 36-24, conservando ugualmente la seconda posizione. Successi interni ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 17^ giornata - Scandicci è la nuova capolista! +2 su Novara e Conegliano : Scandicci è la nuova capolista della Serie A1 di Volley femminile, al termine della 17^ giornata le toscane balzano in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Novara e Conegliano che ieri si sono affrontate nello scontro diretto (sonoro 3-0 delle Campionesse d’Italia sul campo dell’ex capolista). Oggi le ragazze di Carlo Parisi non hanno vacillato e hanno dominato l’agevole trasferta contro il Club Italia, fanalino ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Sassuolo 5-2 - le rossonere dilaganti nei primi 10' : Un successo rotondo quello del Milan contro il Sassuolo nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Tra le mura amiche del Centro Sportivo “Peppino Vismara” le ragazze di Carolina Morace si sono imposte con il punteggio di 5-2, facendo la differenza nei primi 10′ del confronto, nel corso dei quali le padrone di casa sono andate a segno addirittura quattro volte. A ...

Calcio femminile - Serie A : Milan-Sassuolo 5-2 nel posticipo. Tutti i risultati della 14giornata : In diretta da Vinovo a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A. I risultati della 14iornata ChievoVerona Valpo-Florentia 5-0 Orobica-Juventus 0-5 Atalanta Mozzanica-Tavagnacco 2-2 Roma-Hellas Verona ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della dodicesima giornata. La situazione prima del lungo stop per il Sei Nazioni : Va in archivio la dodicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, l’ultima prima della lunga pausa per il Sei Nazioni, con il massimo campionato italiano che riprenderà il 24 marzo: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Benetton, mentre Milano supera Torino; nel Girone 2 Capitolina vince ancora, mentre le Belve Neroverdi riagganciano il Bologna, oggi a riposo, ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno supera Brixen e vola in testa - classifica cortissima : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile che ha visto disputarsi il big match tra Jomi Salerno e Brixen, con il recupero di Giada Babbo che non è servito alle altoatesine per evitare la sconfitta, e il conseguente passaggio di consegne in testa alla classifica. A Bressanone finisce infatti 20-18 in favore delle campane, trascinate dalla mancina Suleiky Gomez, capace di siglare 7 reti. In graduatoria si inserisce in seconda ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della 14giornata : La 14giornata di Serie A femminile è stata caratterizzata dalle vittorie di Juventus e Fiorentina , che consolidano la loro posizione in classifica e costringono il Milan , terzo, a fare altrettanto ...

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira e la Fip annuncia azioni legali : Basket – Serie A1 femminile, la querelle relativa al ritiro della Dike Napoli sembra non essere affatto finita: la Fip non ci sta “A seguito della rinuncia alla partecipazione al campionato di A1 femminile della Dike Basket Napoli la Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver dato mandato ai propri avvocati per l’avvio, nelle sedi opportune, di azioni legali nei confronti della dirigenza del club partenopeo e di tutti ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus travolge l’Orobica - vincono Fiorentina e Roma nella quattordicesima giornata : In attesa del posticipo domenicale delle ore 12.30 tra il Milan e il Sassuolo, andiamo a raccontarvi quanto accaduto nel quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus non si distrae e conquista comodamente i tre punti, superando 5-0 in trasferta il fanalino di coda Orobica. Le reti della formazione allenata da Rita Guarino sono state siglate da Valentina Cenoia al 19′, dal centrale difensivo svedese ...

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira : “accarezzare quel sogno è stato fantastico” - i post social di Chicca Macchi e Chiara Pastore : La Dike Basket Napoli si ritira: i post social malinconici di Chicca Macchi e Chiara Pastore Il Basket rosa perde una pedina importante del campionato di Serie A: dopo averle provate davvero tutte, la Dike Basket Napoli ha deciso di ritirarsi dal campionato massimo femminile italiano di pallacanestro. “Da alcuni mesi la dirigenza della Dike Basket ha portato avanti attraverso mille peripezie logistiche ed organizzative le proprie ...

Basket – Serie A1 femminile - niente da fare per Dike Napoli : “non ricorrono i presupposti minimi per proseguire l’attività” : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Non ricorrono i presupposti affinché il club possa proseguire l’attività La Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver esperito, nel corso delle ultime ore, ogni tentativo possibile di concerto con LBF, GIBA e USAP, per evitare il ritiro dal massimo campionato nazionale femminile della Dike Basket Napoli, comunica che non ricorrono i presupposti minimi affinché il club possa proseguire ...

Novara-Conegliano - Serie A1 volley femminile oggi (26 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 26 gennaio si gioca Novara-Conegliano, match valido per la 18^ giornata della Serie A1 2019 di volley femminile. Il campionato torna protagonista dopo la sosta per la Coppa Italia e si preannuncia grande spettacolo con il big match tra prima e terza della classe separate da appena tre punti, al PalaIgor andrà in scena il remake dell’ultima Finale Scudetto, ormai una grande classica della pallavolo italiana. La capolista ospita ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : Schio cerca il riscatto contro Torino - rinviata Napoli-Venezia : Grande incertezza alla vigilia della quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella giornata di ieri Napoli ha annunciato attraverso uno scarno comunicato la propria rinuncia a proseguire il campionato, ma la Federazione ha fissato un incontro con le atlete e lo staff tecnico della società partenopea lunedì 28 gennaio con lo scopo di valutare ogni possibile via per garantire la regolarità della competizione sino alla ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si chiude la Regular Season - il programma dettagliato della 18ª giornata : Le squadre vanno in campo in questo week-end per chiudere la Regular Season, ecco tutte le gare dei due gironi della Samsung Volley Cup A2 GIRONE A Tutto stabilito per chi farà parte della Pool Promozione e chi entrerà nella Pool Salvezza, il Girone A vive la sua ultima giornata di Regular Season. I due match che mettono in palio punti utili anche per la seconda fase si giocano a Orvieto e Pinerolo. La Zambelli ospita la LPM Bam Mondovì, ...