Mosca all' Onu | Un golpe degli Usa L' Europa dà l' ultimatum a Maduro

Venezuela - scontro Usa-Russia all’Onu. Pompeo : «Maduro via subito». Mosca : «E’ golpe» : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso per oggi il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia

Venezuela - duro scontro all’Onu tra Usa e Russia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco devastante a Mosca - Dinamo battuta 14-5 : Una facilità davvero disarmante. Partita non doveva esserci e così è stato: 14-5 in quel di Mosca, Dinamo padrona di casa davvero senza speranze nella settima giornata della fase a gironi di Champions League contro la Pro Recco. Il match è durato praticamente 16′, metà gara: i russi hanno provato in tutti i modi a limitare la classe e prepotenza fisico-tecnica dei ragazzi di Ratko Rudic, ma poi sono crollati nel finale. ...

Putin all'Ucraina : "conseguenze" se toccano ortodossi fedeli a Mosca : Vladimir Putin ha espresso la sua preoccupazione per le divisioni nel mondo ortodosso ed ha avvisato gli ucraini: 'Ci saranno serie conseguenze' per chi forzerà i fedeli ortodossi, fedeli a Mosca, ad accettare la nuova giurisdizione ucraina e 'la giurisdizione di ...

L’uscita degli Stati Uniti dalla Nato sarebbe un regalo per Mosca : Si tratterebbe di un sisma strategico perché, tranne Francia e Regno Unito, gli altri paesi europei si sono affidati agli americani dai tempi della guerra fredda. Leggi

Tria all'università HSE di Mosca : mi sento davvero a casa oggi : Mosca, 14 gen., askanews, - Giovanni Tria ha detto di trovarsi 'davvero a casa oggi', tra le mura della Hse, ateneo d'eccellenza nella capitale russa. Il ministro dell'Economia ha fatto evidente riferimento alla sua carriera universitaria, 'mettendo l'accento' sul fatto di trovarsi a proprio agio in tale ambiente, pur notando comunque di parlare in qualità …

Aeroporti - falso allarme bomba in tre scali di Mosca : Falsi allarme bomba hanno interessato nella mattinata odierna i tre Aeroporti di Mosca . Il primo a essere raggiunto dall'allarme è stato l'aeroporto di Domodedovo , seguito da quelli di Sheremetyevo ...

Disabile muore all'ospedale Moscati : Procura apre fascicolo : 'Chiediamo alla magistratura di fare chiarezza sulla morte di un 35enne, affetto da tetraparesi spastica, all'ospedale Moscati di Avellino'. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale e ...

Premio Ubu - vincono “Overload” - Mimmo Borrelli - Ermanna Montari. Premio alla carriera a Enzo Moscato : A Milano la 41esima edizione del Premio Ubu che ha consegnato i suoi riconoscimenti. Da quello alla carriera a Enzo Moscato, fino alla miglior attrice del 2019, Ermanna Montanari. Passando per i successi di Mimmo Borrelli e della sua "La cupa". Miglior spettacolo "Overload" della compagnia fiorentina Sotterraneo.Continua a leggere

Vicino Mosca si costruisce la prima 'città felice' - attenta alla tecnologia ma anche alle persone : Negli attuali e veloci sviluppi presenti in diverse città del mondo, si è sentita l'esigenza di proteggere i diritti digitali a livello globale e sviluppare politiche, strumenti e risorse in linea ...

Ucraina - la Chiesa Ortodossa si smarca dall'influenza di Mosca : La Chiesa Ucraina diventa così la quindicesima Chiesa Ortodossa in tutto il mondo. 'Un giorno benedetto', come ha affermato Bartolomeo I, 'atteso per sette secoli dai pietosi credenti ucraini. ' Il ...

Russia - esplosione in palazzo a Magnitogorsk : 18 vittime - trasferito a Mosca il bimbo salvato dalle macerie : Il piccolo Ivan, il bimbo di 11 mesi estratto ieri dalle macerie di un palazzo di dieci piani, crollato il 31 dicembre per una fuga di gas nella città russa di Magnitogorsk, nella regione degli Urali, è stato trasferito in un ospedale di Mosca: lo ha reso noto l’agenzia stampa Tass. Intanto, riporta Interfax, è salito a 18 il numero dei corpi senza vita ritrovati dai soccorritori. Una ventina di persone risultano disperse. Il piccolo Ivan ...