La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua

La Juventus dorme per 75 minuti all’Olimpico ma basta un quarto d’ora per ribaltare una bella Lazio : i bianconeri volano a +11 dal Napoli [FOTO] : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

La Juventus in borsa vola - ma gli analisti non la seguono : Dall'ingresso nel Ftse-Mib il titolo bianconero ha guadagnato circa il 20%, ma è quello col minor numero di raccomandazioni tra tutte le società. L'articolo La Juventus in borsa vola, ma gli analisti non la seguono è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - il sogno Mbappè fa volare i bianconeri in Borsa : L'avvio d'anno in Borsa , per la Juve, è da urlo: +10,17% totale. Spettacolare exploit nella prima seduta del 2019 grazie all'assist involontario di Kylian Mbappè. Le voci di un presunto ...

La Juventus vola anche sui social e CR7 regna su Instagram : Blogmeter, società italiana di social intelligence, ha stilato tramite la sua piattaforma proprietaria, Blogmeter Suite, una classifica che incorona i 10 calciatori di Serie A più coinvolgenti su Instagram. Prendendo come riferimento temporale il periodo dal 1° settembre al 1° dicembre 2018, sono stati analizzati i profili Instagram dei principali calciatori che militano nel campionato italiano ed è stata creata una Top 10 per total ...

Serie A : il Napoli vola a Cagliari per restare in scia della Juventus : Il calendario della 16esima giornata di Serie A, vedrà scontrarsi il Napoli di Carlo Ancelotti e il Cagliari di Rolando Maran. Se la storia ci insegna qualcosa, non sarà una partita semplice per i sardi. Il Cagliari è stato sconfitto in tutti e 3 gli incontri disputati in casa contro i partenopei. L'ultimo match disputato alla Sardegna Arena ha visto il Napoli rifilare ben 5 gol, nello scorso campionato di calcio di Serie A, era il 26 febbraio ...

Incidente tra una volante della Polizia e un’auto a Torino - coinvolti tre giovani della Primavera della Juventus [GALLERY] : Violento scontro tra le strade di Torino che vede coinvolti tre giovani calciatori della Primavera della Juventus Un’auto della Polizia a Torino è rimasta coinvolta, assieme ai due agenti a bordo, in un Incidente con una vettura su cui si trovavano tre giovani calciatori della Primavera della Juventus. Markovic, Makoun e Serrão si sono scontrati con la volante delle forze dell’ordine che viaggiava a sirene spiegate. Per fortuna ...

Juventus - da Agnelli a Cristiano Ronaldo : tutti a tavola per la cena di Natale. FOTO : Tradizionale appuntamento di Natale della società bianconera, con giocatori, staff tecnico e dirigenti al Roveri, il golf club della famiglia Agnelli. '#JuventusXmas' l'hashtag della serata

Juventus - volante della Polizia si scontra con giocatori della Primavera : INCIDENTE Juventus Primavera – Due poliziotti feriti, di cui uno in codice giallo. E’ il bilancio di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio alla periferia nord del capoluogo piemontese. I due agenti a bordo di una volante stavano recandosi a compiere un intervento. La volante della Polizia era diretta in via Stradella, dove c’era appena […] L'articolo Juventus, volante della Polizia si scontra con giocatori della ...

Juventus-Inter : Mandzukic fa volare i bianconeri contro i rivali : Se serviva ancora una prova di forza per confermare l'imbattibilità di questa Juventus, la risposta non si è fatta attendere. Venerdì sera, all'Allianz Stadium, si è disputato il derby d'Italia tra Juventus e Inter, una partita decisamente sentita da ambo le parti, basata su una storica rivalità che, negli anni, non ha mancato di generare polemiche e accuse reciproche. I bianconeri, in questo campionato, stanno volando, battendo numerosi record. ...

Juventus-Inter 1-0 Serie A - decide Mandzukic di testa. I bianconeri continuano a volare : La Juventus ha vinto il derby d’Italia, i bianconeri hanno sconfitto l’Inter 1-0 e conservano la propria imbattibilità in campionato: 14 vittorie su 15 partite giocate, i ragazzi di Massimiliano Allegri continuano a volare in testa alla classifica e ora hanno 11 punti di vantaggio sul Napoli (impegnato nel weekend) e ben 14 lunghezze di margine sui nerazzurri che ora rischiano di essere avvicinati da Milan e Lazio al terzo posto. A ...

Oriana Sabatini vola a Torino - la fidanzata di Dybala al fianco dell’attaccante alla vigilia di Juventus-Inter [GALLERY] : Oriana Sabatini accanto a Dybala a Torino, il calciatore della Juventus gode della presenza della sua fidanzata alla vigilia di Juventus-Inter Oriana Sabatini accanto a Paulo Dybala sui social. La bellissima modella argentina è volata a Torino alla vigilia della sfida tra Juventus ed Inter ed ha passato una serata tranquilla assieme al suo fidanzato calciatore. La meravigliosa Oriana ha scritto sui social a didascalia di una foto in cui ...

Fiorentina-Juventus 0-3 : Bentancur - Chiellini e Ronaldo fanno volare Allegri : FIRENZE - Il dicembre di fatica della Juve è cominciato con una passeggiata di salute a Firenze , la prima delle teoriche, molto teoriche, trappole che il campionato ha steso sul cammino bianconero. I ...

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...