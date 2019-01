Il rigore su Insigne non visto né da Doveri né dal Var

ilnapolista

(Di domenica 27 gennaio 2019) Le parole di del Piero Questa sera, a Sky Sport, Alessandro Del Piero si è chiesto a cosa possa servire il Var se non viene utilizzato per suggerire a un arbitro di aver commesso un errore nell'ammonire un calciatore – nella fattispecie Fabian Ruiz per un inesistente fallo di mano -, ammonizione he ha comportato l'espulsione dello spagnolo.Non è stato l'unico errore commesso dae dal Var. L'altro è avvenuto all'inizio del secondo tempo quando Bakayoko entra così in area suche lo aveva superato. Facciamo nostra la domanda di Del Piero: a che cosa serve il Var se non suggerisce nulla all'arbitro in casi come questo?