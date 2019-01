Golf : all'Omega Dubai trionfa DeChambea : Prova di forza per il numero 5 al mondo che conquista punti fondamentali nella corsa alla Race to Dubai 2019 e compie un passo in avanti fondamentale nel world ranking. Gara senza storia sul green ...

Golf - European Tour 2019 : Bryson DeChambeau in testa al Dubai Desert Classic alla vigilia dell’ultimo giro. Crollo di Nino Bertasio : Al termine del terzo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, sul percorso dell’Emirates Golf Club, è sempre al comando Bryson DeChambeau. L’americano, numero 5 delle classifiche mondiali, con -4 nel corso della giornata e un complessivo -16 precede il cinese Haotong Li, vincitore della scorsa edizione, che lo insegue a -15 dopo aver girato cinque colpi sotto il par quest’oggi. Il californiano è alla ricerca della sua prima ...

New York : Callaway Golf in forte discesa : In forte ribasso la società che produce attrezzature da Golf , che mostra un disastroso -2,12%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway ...

Golf - Jutanugarn a lezione da Allen : ANSA, - ROMA, 22 GEN - A lezione da Ray Allen. Giornata speciale per Ariya Jutanugarn, regina mondiale del Golf femminile, che nel corso del Diamond Resorts Tournament of Champions ha avuto la ...

Golf - l'ex presidente Obama vince la sfida con il campione del football Fitzgerald : sfida a colpi di birdie tra Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e Larry Fitzgerald, star degli Arizona Cardinals, squadra di football americano della NFL. Il match, tra due grandi ...

New York : ingrana la marcia Callaway Golf : Rialzo per la società che produce attrezzature da Golf , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Volkswagen Golf GTI TCR : dalla pista alla strada con 290 CV [FOTO e PREZZO] : La Casa tedesca apre gli ordini per la nuova versione sportiva dell’iconica Golf Il Costruttore di Wolfsburg ha dato il via alle vendite in Germania per la nuova Volkswagen Golf GTI TCR, proposta a partire da 38.950 euro e ispirata al campionato automobilistico TCR International Series. Presentata sotto forma di concept al Worthersee 2018, la Golf GTI TCR risulta equipaggiata con un quattro cilindri 2.0 litri TSI da 290 CV e 370 Nm di ...

Golf - Eurotour – Quartetto azzurro all’Abu Dhbi Championship : Ottimo field, che comprende Brooks Koepka e Dustin Johnson, nella prima gara delle Rolex Series L’European Tour riprende da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con l’Abu Dhabi HSBC Championship (16-19 gennaio), primo degli otto eventi delle Rolex Series con un montepremi di sette milioni di dollari, e prima gara del 2019, ma sesta della nuova stagione iniziata lo scorso fine novembre. In campo all’Abu Dhabi GC quattro azzurri, Edoardo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar al comando dopo due giri del Sony Open alle Hawaii : Il PGA Tour 2019 continua nel suo gennaio hawaiano con il Sony Open alle Hawaii (montepremi 6,4 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) è Matt Kuchar a comandare al termine dei primi due round. L’americano guida con lo score di -14 (126 colpi), uno meglio del connazionale Andrew Putnam. Chiudono il podio momentaneo con -10 gli statunitensi Stewart Cink e Chez Reavie. Kuchar ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas all’assalto del Sony Open in Hawaii - Patton Kizzire difende il titolo : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio il Sony Open in Hawaii, primo appuntamento full-field del calendario del PGA Tour 2019. La scorsa settimana, sempre nell’arcipelago statunitense, ha aperto infatti la stagione il Sentry Tournament of Champions, riservato soltanto ai vincitori dell’anno passato. Saranno invece ben 245 i Golfisti che si contenderanno il titolo sul par 70 del Waialae Country Club ...

New York : amplia l'ascesa Callaway Golf : Seduta decisamente positiva per la società che produce attrezzature da Golf , che tratta in rialzo del 2,48%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Diletta Leotta sexy in costume ad Abu Dhabi : a lezione di Golf dalla “spiaggia dell’amore” [VIDEO] : Diletta Leotta e la sexy lezione di golf in costume da bagno nella spiaggia dell’amore ad Abu Dhabi Continua col sorriso la vacanza al caldo di Diletta Leotta: mentre l’Italia fa i conti con un freddo gelido, che ha raggiunto anche le zone più calde della penisola, la sexy giornalista siciliana si gode un po’ di relax prima della ripresa del campionato, ad Abu Dhabi. Tra festeggiamenti, balli e anche un po’ di sano ...

Golf : alle Hawaii sfida Woodland-McIlroy : Lo statunitense, con 202, -17,, vanta 3 colpi di vantaggio sull'ex numero 1 al mondo, 2/o con 205, -14,. Gara show fin qui per Woodland, che vuole il successo da dedicare alla nonna morta la scorsa ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...