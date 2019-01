Etna | cenere lavica | ieri 3 200 passeggeri sullo scalo Comiso

Etna in eruzione : esplosioni e cenere - chiuso aeroporto di Catania fino a domani : Una nuova fase eruttiva si sta verificando sull' Etna nelle ultime ore. Dai crateri sommitali del vulcano si stanno verificando esplosioni stromboliane e emissioni di cenere , con conseguenze anche...

Ultim'ora Etna : massiccia nube di cenere dal cratere di Nord-Est : L' Etna è di nuovo in fermento nelle ultime ore. Da stamane infatti dal cratere del vulcano ( Nord-Est ) sta fuoriuscendo una importante quantità di fumo e cenere , che si sta localmente depositando...

L’ Etna innevato riprende a fumare : cenere sul catanese - mentre continua lo sciame sismico : L'Etna ha ripreso a fumare , lanciando sul catanese una pioggia di cenere e lava, che si è andata a unire alla neve che pure è caduta copiosa sul valcano, regalando ai cittadini uno spettacolo emozionante. Intanto, la terra ha ripreso a tremare: questa mattina un sisma di magnitudo 2.8 si è registrato a nord di Ragalna, ma non ci sono danni. continua a leggere

Etna in eruzione : prosegue il parossismo - alte colonne di fumo e cenere in atmosfera : Iniziata ormai da 3 giorni, l' eruzione dell' Etna prosegue senza sosta. Si tratta del più intenso parossismo del 2018 e probabilmente degli ultimi anni soprattutto se consideriamo l'attività sismica...

Etna - Coldiretti : allarme cenere su agrumi e ortaggi : Insieme alle scosse di terremoto a preoccupare le campagne è anche la caduta della cenere lavica sulle colture: si accumula su ortaggi e agrumi prossimi alla raccolta e li rende di fatto invendibili con gravi danni per gli agricoltori, spiega Coldiretti , che sta monitorando con attenzione la ripresa di attività dell’ Etna con sciame sismico e nube di cenere . Un evento che – sottolinea la Coldiretti – è già avvenuto in altre ...

Terremoto Etna - il vulcano visto dall’alto : la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero : La Polizia di Stato ha sorvolato, con l’elicottero, una delle bocche fumanti dell’Etna e le zone colpite dal Terremoto di questa notte. Dalle immagini, si nota la nube di cenere fuoriuscire dal vulcano. Poi i comuni più danneggiati dalle scosse, come Fleri e Zafferana Etnea. video Polizia di Stato L'articolo Terremoto Etna, il vulcano visto dall’alto: la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero proviene da Il ...