Ora il sindaco nomina un assessore esterno

#CESENASTORIES - 35puntata : De Feudis Sindaco. Biondini : 'E' Ora di fare basta - esco correndo torno a casa zoppicando' : La neve non ferma il Cesena che prepara la gara con la Sangiustese , anticipata a sabato 26 gennaio alle 15 . Squadra al completo più uno. Dal Chievo è infatti arrivato il portiere brasiliano Angelo ...

Migranti - chiuso Cara di Castelnuovo di Porto. Sindaco : ‘Erano parte della comunità’. Cgil : ‘120 lavOratori a rischio’ : Sono iniziate questa mattina, 22 gennaio, le prime operazioni di trasferimento di 300 ospiti dei circa 550 del Cara di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma. Il Centro di accoglienza richiedenti asilo è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Mineo in Sicilia. La decisione è stata presa in tutta fretta dalla Prefettura di Roma venerdì 18 gennaio e la prefetta Paola Basilone ha spiegato alla stampa che il centro con ogni probabilità ...

Migranti - chiuso Cara di Castelnuovo di porto. Sindaco : “Era parte della comunità”. Cgil : “120 lavOratori a rischio” : Sono iniziate questa mattina, 22 gennaio, le prime operazioni di trasferimento di 300 ospiti dei circa 550 del Cara di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma. Il Centro di accoglienza richiedenti asilo è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Mineo in Sicilia. La decisione è stata presa in tutta fretta dalla Prefettura di Roma venerdì 18 gennaio e la prefetta Paola Basilone ha spiegato alla stampa che il centro con ogni probabilità ...

Genova - il sindaco Bucci : “Il Ponte MOrandi sarà percorribile dal 15 aprile 2020” : A Palazzo Tursi, in occasione della firma del contratto per la demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, il sindaco-commissario ha rivelato con maggiore precisione la nuova tempistica dei lavori. Presente anche l’architetto Renzo Piano. "Il mio ruolo sarà quello di supervisore".Continua a leggere

Terremoto Belice - il sindaco Partanna : “Ricostruzione ancOra incompleta” : “Ad oggi non si registra alcun passo avanti nel completamento della ricostruzione nonostante rassicurazioni e assunzioni di impegno da parte delle istituzioni”. Lo dice Nicolò Catania, primo cittadino di Partanna e coordinatore dei sindaci della Valle del Belìce, in occasione del 51esimo anniversario del sisma che ricorrera’ fra pochi giorni e che lo scorso anno ha visto la presenza alla commemorazione anche del Capo dello ...

Migranti - il racconto choc del sindaco : “Erano viola in faccia. Ci implOravano di salvarli” : Gino Murgi, sindaco di Torre Melissa nel crotonese, ha raccontato lo sbarco di una cinquantina di Migranti sulle coste calabresi: "Quello che tocca il cuore e te lo dilania sono le urla di quelle madri che chiedevano aiuto per i loro bambini, uno di tre mesi, uno di un anno, un altro di due. Ma c’è stata una risposta di umanità".Continua a leggere

La figlia di Riina apre il ristOrante Corleone a Parigi. Il sindaco : Quel nome va tolto : Proprio in Quell'occasione su Fb scrisse: 'Chiederemo al presidente della Repubblica la revoca della cittadinanza italiana sia per noi che per nostra figlia così sarà chiaro al mondo intero come l'...

Torino - concessioni a discoteche : assolto consigliere comunale Alberto MOrano che fu candidato a sindaco per Lega : Non è mai stata chiesta nessuna tangente al gestore di una discoteca all’interno del Parco del Valentino, il “Cacao”, per chiudere un occhio sugli abusi edilizi che avrebbero comportato la fine dell’attività. Il consigliere comunale di Torino Alberto Morano, candidato sindaco della Lega, è stato assolto dal gup Francesca Christillin: “Il fatto non sussiste”. Insieme a Morano, notaio e tra i più critici della sindaca Chiara Appendino, sono stati ...

RistOrante Riina a Parigi - l'altolà del sindaco di Corleone : Una diffida a usare lo stemma di Corleone. A predisporla in queste ore è l'Amministrazione comunale del grosso centro del Palermitano dopo la notizia dell'apertura a Parigi del Ristorante di Lucia ...

Mafia : ristOrante figlia Riina a Parigi - sindaco diffida a usare stemma città' : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Una diffida a usare lo stemma di Corleone. A predisporla in queste ore è l'Amministrazione comunale del grosso centro del Palermitano dopo la notizia dell'apertura a Parigi del ristorante di Lucia Riina, ultimogenita del capo dei capi. In Rue Daru il locale dalla faccia

ASSESSOraTO ALLA CULTURA - Illustrati da sindaco Tagliani - ass. Maisto e direttrice Pacelli : 'Courbet e la natura', i numeri della mostra realizzata a palazzo dei Diamanti 09-01-2019 / Giorno per giorno Si è svolta mercoledì 9 gennaio nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara ...

Parigi. Figlia del boss Riina inaugura ristOrante. Sindaco Corleone : "Inaccettabile - ci danneggia" : La polemica. "Di ristoranti con il nome Corleone nel mondo ce ne sono tantissimi. Accostare però un locale a un soggetto come Riina, uno stragista, un macellaio, è francamente inaccettabile, ci danneggia". A dirlo, all'Agenzia Italpress, è il Sindaco di ...

Migranti - sindaco Lampedusa : porto ancOra aperto - noi dimenticati : La questione che dovrebbe porsi la stampa e l'opinione pubblica riguarda, invece, la cancellazione di Lampedusa dall'agenda politica. Non si parla più della nostra isola".

MaggiOra saluta Giuseppe Fasola : oggi funerale del sindaco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia oggi Borgosesia > Attualità > Maggiora saluta Giuseppe ...