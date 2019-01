Meteo | brutte notizie | cosa ci aspetta a fine gennaio

Sci alpino – Coppa Europa : brutte condizioni Meteo a Reiteralm - cancellato il gigante maschile : Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo: a Reiteralm niente gigante Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo. Dopo la discesa di Wengen di sabato, anche il gigante di Reiteralm previsto stamattina (lunedì 14 gennaio) non si è potuto disputare. Nella start list non c’era Simon Maurberger, l’azzurro leader della classifica generale che ha partecipato nel weekend alle gare ...