L’etilometro di Toninelli è un fiasco

(Di sabato 26 gennaio 2019) Mancano attrezzature e personale, e per poter essere utilizzati a norma, viaggiano in migliaia all’interno di Tir da Roma a Milano per poi ritornare nella Capitale. Oltre mille chilometri, in pratica, per essere tarati e vidimati in quanto i laboratori romani non funzionano da oltre due anni. Con l’aggravante che per espletare questo folle iter, passa anche sei mesi di tempo. E cosi polizie locali e stradale si ritrovano a volte senza un etilometro da poter usare per i controlli di routine.Sì, parliamo di etilometro. Uno strumento indispensabile per accertare lo stato di ebbrezza di chi si mette alla guida. In altre parole, parliamo di vite umane e sicurezza stradale legate alla schizofrenia della burocrazia che da oltre due anni non è capace di reperire quattro banchi prova e cinque tecnici per poter riavviare il processo di tarature degli etilometri. E allo stesso tempo, il ...