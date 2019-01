L’autopsia sul corpicino del piccolo Julen | grave trauma cranico e lesioni multiple

Spagna - recuperato il bimbo caduto nel pozzo : le ultime news - attesa per i primi risultati delL’autopsia sul corpicino di Julen : Nonostante gli sforzi e l’impegno dei soccorritori, il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, ha annunciato che oggi si sapranno i primi dettagli dell’autopsia sul ...

Stefania Crotti è stata bruciata viva! Il risultato delL’autopsia : Resta in carcere Chiara Alessandri, la donna accusata dell'omicidio di Stefania Crotti, uccisa a Gorlago, nella bergamasca e poi abbandonata a Erbusco, nel bresciano, dove il corpo è stato trovato carbonizzato. Forse Stefania era ancora viva quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. E’ il tremendo dubbio insinuato dall’autopsia eseguita sul corpo della 42enne trovata carbonizzata venerdì scorso nelle campagne di Adro (provincia di Brescia). ...

Sardegna : è mistero sulla morte di Diego - oggi L’autopsia sul corpo : Sarà il medico legale Salvatore Lorenzoni ad effettuare oggi, nel Dipartimento di Patologia forense dell’Università di Sassari, intorno alle 16 e 30, l’autopsia sul corpo di Diego Baltolu. Il 19enne di Alà dei Sardi, trovato morto, con un proiettile nel petto, di fronte all’abitazione della fidanzata, a Buddusò, intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato. Una morte che, almeno per ora, è ancora avvolta nel mistero. Anche perché i punti ...

Attentato Strasburgo : domani L’autopsia sulla salma dell’italiano Antonio Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’Attentato terroristico a Strasburgo. Nel frattempo "i genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore".Continua a leggere

Strasburgo : domani L’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, in seguito è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia. “I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo ...