Uno spot gratuito

Napoli-Lazio show - è Uno spot per il calcio italiano : vince Ancelotti trascinato da un Milik in versione monstre [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Casting per il film 'Tu scendi dalle stelle' e per Uno spot TV da girarsi a Rimini : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono dei Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il film Tu scendi dalle stelle, diretto da Leonardo Ferrari Carissimi, ma anche per la realizzazione di uno spot televisivo per una nota marca di liquori da girarsi a Rimini. Tu scendi dalle stelle Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il nuovo film diretto dal ...

Battisti - il videoracconto di Bonafede sembra Uno spot : “Giornata che non dimenticheremo”. Ma fioccano le critiche : “Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo”. Così, con questo titolo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una sorta di videoracconto dell’arrivo di Cesare Battisti a Roma. Quasi 4 minuti di immagini, con tanto di musica di sottofondo e foto, che ripercorrono l’atterraggio e il trasferimento dell’ex terrorista in carcere. Il video però non è stato ...

Di Maio e Di Battista in 'gita' a Strasburgo : toccata e fuga in macchina in giornata per Uno spot elettorale : Magari i loro elettori avrebbero voluto sapere qualcosa in più su chi saranno i prossimi compagni di viaggio del M5s in Europa, chi li aiuterà a "chiudere l'Europarlamento" di Strasburgo, "una marchetta per la Francia", come dice Luigi Di Maio accompagnato da Alessandro Di Battista nella diretta su Facebook davanti all'edificio cilindrico della cittadina francese. E invece dovranno pacificarsi: la 'gita' dei due leader ...

Famous Cars : le auto più popolari di Cinema e TV protagoniste di Uno spettacolare spot [VIDEO] : La famosa catena americana Walmart ha realizzato un incredibile sport pubblicitario che ha come protagonisti le auto più celebri dello spettacolo Walmart, importante catena di negozi americana di prodotti al dettaglio, ha realizzato un nuovo e spettacolare spot pubblicitario per sponsorizzare il nuovo servizio di ritiro della spesa battezzato “Grocery pick-up”. Nello spot dal titolo “Famous Cars“ troviamo come protagoniste le più celebri ...

PlayStation Now in Italia sempre più vicino? Compare Uno spot dedicato al servizio in italiano : Nei giorni scorsi si è parlato del più che probabile arrivo di PlayStation Now in Italia: il debutto del servizio di Sony, in risposta all'apprezzato Xbox Game Pass, sembra ormai imminente e, in rete, è stata già segnalata la comparsa di un'intera sezione dedicata a PlayStation Now anche se dopo poco la pagina è scomparsa dallo store.Tuttavia, nella giornata di oggi, arrivano ulteriori indizi. Un utente di Everyeye avrebbe scovato uno spot ...

Casting per una web series tv e per Uno spot commerciale : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, tecnici, fotografi e truccatori per realizzare una web series tv, diretta dal regista Modestino Di Nenna e prodotta da Follower One da girarsi prevalentemente ad Avellino. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la realizzazione di un interessante spot di carattere commerciale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della regione Puglia. Una web series tv Per ...

Casting per Uno spot tv pubblicitario e per Fiera MICAM : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di diverse comparse per realizzare un interessante spot televisivo per pubblicizzare un marchio di abbigliamento alquanto conosciuto. Le riprese verranno poi effettuate in Toscana. Sono, inoltre, aperti i Casting per la ricerca di hostess per accoglienza, supporto linguistico e attività presso il relativo stand, in occasione della Fiera MICAM che si svolgerà a febbraio a Milano. In questo ...

Casting per il film 'Io resto così' e per Uno spot pubblicitario a Milano : Casting aperti per il film dal titolo 'Io resto così', tratto dall'omonimo romanzo di Debora Scalzo e prodotto da Ahora film per la regia di Marco Pollini. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/ballerine per uno spot pubblicitario a cura di MoveOn Milano. 'Io resto così' Casting partiti per la realizzazione del film dal titolo Io resto così, prodotto da Ahora film e diretto dal regista Marco Pollini. Il film è tratto dall'omonimo romanzo ...

Decreto sicurezza - Di Maio difende la riforma di Salvini : “Protesta dei sindaci? Solo Uno spot elettorale” : “Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl sicurezza da parte di alcuni sindaci. L'articolo Decreto sicurezza, Di Maio difende la ...

Casting per un film con Rossella Brescia e Uno spot televisivo : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per un importante film, correlato al problema della disabilità, dal titolo Passi d'amore, diretto dal regista Fabio Matacchiera e con la nota conduttrice Rossella Brescia nel cast artistico. Le riprese verranno poi effettuate a Taranto. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di attori, attrici e comparse, per la realizzazione di un interessante spot televisivo ...

Casting per Uno spot pubblicitario a cura di Progetto Tangram da girarsi a Roma : Selezioni attualmente in corso per un importante spot pubblicitario destinato alla televisione e al web a cura di Progetto Tangram, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma entro la fine del mese di gennaio 2019. Sono inoltre tuttora aperti i Casting a cura dell'agenzia MGFiftyOne per la ricerca di varie figure, di differenti tipologie, per un noto programma televisivo da girarsi in Lombardia. Le selezioni si svolgeranno rispettivamente a ...

Lo spot di Natale che commuove il web - il riccio che nessUno voleva abbracciare Video : Un piccolo riccio cambia scuola, ma l'incontro con i nuovi compagni è traumatico. nessuno vuole abbracciare l'animaletto a causa dei suoi aculeii e il piccolo si sente emarginato. Ma poi succede l'...

Casting per programmi tv prodotti da Magnolia e per Uno spot pubblicitario : Sono attualmente aperti i Casting per numerosi e noti programmi televisivi della casa di produzione Magnolia, nonché per alcune posizioni lavorative interne alla stessa. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, attrici e figuranti per uno spot televisivo finalizzato al lancio di un nuovo videogame. Magnolia Tv Casting tuttora aperti per numerosi programmi televisivi, tutti ben conosciuti e prodotti dalla casa di produzione Magnolia Tv. Tra ...