Spaghetti con le cozze in bianco dell’isola di ischia

cosacucino.myblog

: SPAGHETTI PHILADELPHIA e ZUCCHINE Cremosi e semplicissimi da fare! Ricetta QUI?? - rossella8103 : SPAGHETTI PHILADELPHIA e ZUCCHINE Cremosi e semplicissimi da fare! Ricetta QUI?? - flottspa : #25gennaio La nostra Alice, all'apice della sua bontà invernale, si prepara ad un grande venerdì sera. Dagli spag… - MiggyLovesFood : RT @ProgettiGolosi: Spaghetti con friarielli salsicce e scaglie di parmigiano #prgchef #food #instafood #vip #fashion -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)con leIl mare d’, oltre ad essere incantevole, è un mare molto pescoso. Questo permette di preparare ottimi piatti a base di pesce che sono alla base della dieta ischitana. Oggi proponiamo un piatto veloce, leggero ma allo stesso tempo veramente invitante: glicon leIngredienti per quattro persone:– olio extravergine d’oliva; – 1 spicchio d’aglio; – 400 gr di; – 1.5 kg di; – prezzemolo tritato; – vino. Preparazione:In una padella molto larga, rosolate l’aglio in abbondante olio. Mettete le, in precedenza pulite, nella padella e lasciatele insaporire per qualche minuto; aggiungete un bicchiere di vinoe fatelo evaporare a fiamma alta in modo da far aprire tutte le. Mentre si cuociono gliin abbondante acqua, sgusciate lee porre nella stessa ...