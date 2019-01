Salvini pronto a denunciare l’equipaggio della Sea Watch Procura al ministro | violati i

Diciotti - caso Salvini al Senato il 30 gennaio - il ministro : 'Pronto a farmi processare' : La giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini, istanza avanzata dal Tribunale dei Ministri della Procura Generale di Catania sulla vicenda della nave Diciotti. L'assise del Senato si riunirà a tal proposito mercoledì 30 gennaio. Intanto, il vice-premier e segretario nazionale della ...

Mercoledì il 'caso Salvini' in Senato : "Sono pronto" : La giunta per le elezioni del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno , Matteo Salvini , Mercoledì 30 gennaio. "Chi sono io per non farmi ...

Caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Diciotti - Salvini : "Ci riprovano - pronto a ergastolo" : Ci riprovano . Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole. Paura? Zero. Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la ...

Caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Salvini pronto a passi ufficiali per riportare in Italia altri 30 terroristi latitanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha sulla propria scrivania la lista con i 30 nomi dei latitanti, condannati in via definitiva in Italia, che attualmente si trovano all’estero. Lo rivelano fonti del Viminale citate dall’Ansa: si tratterebbe di 27 terroristi di sinistra e tre di destra, in base all’elenco aggiornato da intelligence e forze dell’ordine dopo l’arresto di Cesare Battisti. Circa la metà, 14 latitanti, si trovano in ...

Terroristi - Salvini : pronto vedere Macron : 13.13 "Se serve sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini". Lo afferma il ministro dell'Interno, Salvini, con riferimento ai Terroristi latitanti all'estero. Il Viminale ha messo a punto un elenco di 30 ricercati per terrorismo, 14 dei quali sono stati individuati in Francia

Terrorismo : Salvini - pronto a incontrare Macron a Parigi se serve : 'Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini'. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini con riferimento ai terroristi ...

Caso Battisti : 30 terroristi latitanti - 14 in Francia. Dossier pronto sul tavolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi, a quanto si apprende da fonti del Viminale, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si...

Trenta terroristi latitanti sul tavolo di Salvini - governo pronto a passi ufficiali : Politica Caso Battisti, l'ex Br Lojacono: "Accetterei l'ergastolo in Svizzera, ma l'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione" di CONCETTO VECCHIO

Scontro politico per l'arrivo dei migranti : Conte pronto ad accoglierli ma Salvini frena : La soluzione al blocco delle due navi Sea Watch e Sea Eye, con complessivamente 49 migranti a bordo, sembra sempre più vicina a livello europeo ma in Italia stanno nascendo forti attriti tra il premier Giuseppe Conte ed il vicepremier Matteo Salvini. La situazione Forti attriti stanno nascendo tra Conte e Salvini in merito alla vicenda delle due navi delle ong che trasportano complessivamente 49 migranti. Mentre il leader della Lega continua a ...

Cori razzisti – Il Napoli contraddice Salvini - il club partenopeo pronto a fermare il gioco : Il Napoli conferma il blocco delle partite in caso di Cori razzisti allo stadio: il club partenopeo pronto a contraddire il Vicepremier Matteo Salvini Dopo i Cori razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly, in occasione di Inter-Napoli, la squadra di Ancelotti conferma l’intenzione di fermare il gioco qualora questi si ripetessero. A seguito delle dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha espresso il suo dissenso verso il blocco delle ...

Razzismo nel calcio - Gravina pronto all’incontro con Salvini : “l’arbitro non può decidere di sospendere le gare” : Figc, Gabriele Gravina sostiene che non si possa addossare all’arbitro la responsabilità della decisione sull’eventuale interruzione delle gare di campionato “Possibilità per gli arbitri di sospendere le gare in caso di cori razzisti? L’arbitro non ha nessuna discrezione, esiste un provvedimento chiaro: l’arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul ...

Migranti Ong - Salvini pronto allo scontro : il piano per fermare Conte : I rapporti nel governo si fanno molto freddi. Gelidi, verrebbe da dire. Di Maio e Salvini da un paio di giorni si inviano piccati messaggi di sfida a distanza. 'Accogliamo donne e bambini', ha ...