Roma | ancora un bus in fiamme

Migranti ancora trasferiti da Cara Roma : 10.56 Sono ripresi i trasferimenti degli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto. Sarebbero 75 i Migranti in partenza oggi.Il centro di accoglienza per richiedenti asilo alle porte di Roma, che è il secondo più grande d'Italia e che al momento ospitava 500 Migranti, chiuderà entro fine mese. I primi 30 Migranti sono stati spostati ieri sera in centri della Basilicata e della Campania.

Prosegue per altri tre anni il rapporto di collaborazione tra la Roma e Sixtus, azienda leader nei prodotti per il benessere fisico

Sequestro Silvia Romano - il capo della polizia : “È ancora in Kenya - ma la gente non ci aiuta” : Proseguono in Kenya le ricerche di Silvia Romano, la cooperante italiana presa in ostaggio lo scorso 20 novembre vicino Malindi. Ieri, dopo settimane di silenzio, il Comandante della polizia locale ha assicurato che la giovane si troverebbe ancora sul territorio keniano, respingendo le ipotesi secondo cui la banda dei rapitori sia riuscita a varcare i confini e raggiungere la vicina Somalia. Le autorità sono ottimiste sulla possibilità di ...

Roma – "Il bluemonday di Virginia Raggi, ma soprattutto l'ennesimo lunedi' nero per i cittadini romani". Cosi' in un tweet la consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta.

Roma Tre - ancora furti nella Facoltà di Lettere : In questi mesi la donna sospettata di furti non si è aggirata solamente nella Scuola di Lettere Filosofia e Lingue di Roma Tre, ma si è affacciata anche nelle vicine sedi di Economia e Scienze ...

Palumbo : ancora punti oscuri su stadio Roma - fare luce su iter : Roma – “La questione dello stadio della Roma ancora presenta dei punti oscuri. La consegna per la relazione definitiva commissionata al Politecnico e’ stata prorogata a fine mese e, parallelamente, ancora non abbiamo ricevuto risposte relativamente all’accesso agli atti che abbiamo effettuato nei giorni scorsi. Gli assessori Meleo e Frongia hanno risposto senza fornire documentazione. La prima ha dichiarato di non aver ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “Abbiamo avuto ancora una volta la conferma che in Emilia-Romagna il sistema di Protezione civile è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto in Romagna - scosse a Ravenna e Cervia : ancora paura sulla costa adriatica : Nuova scossa di Terremoto in Romagna: a mezzanotte scossa di magnitudo 4.6 localizzata 11 km ad est di Ravenna (ipocentro a 25 km di profondità), ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Mezz'ora dopo una replica di minore intensità, di magnitudo 3.0, con epicentro a 9 km da

Coppa Italia - Roma-Entella – Ancora il razzismo a farla da padrone : “odio Napoli - Vesuvio lavali col fuoco” : Cori razzisti e discriminatori durante la sfida di Coppa Italia fra Roma ed Entella: presi di mira Napoli, Juventus, Liverpool, Bergamo e i Carabinieri Dopo i cori razzisti durante la sfida di Coppa Italia fra Lazio e Novara, anche l’altra metà del tifo della Capitale fa una pessima figura. Nel corso del match tra Roma ed Entella, valevole anch’esso per gli ottavi di Coppa Italia, sono stati intonati cori di discriminazione ...

Coppa Italia - l'Entella contro la Roma per la storia. E sui social è ancora spettacolo : Appuntamento con la storia per la Virtus Entella , società di Chiavari mai così avanti in Coppa Italia . Istituito nel 1914 ma rifondato per l'ultima volta nel 2002, il club ligure vanta quattro ...

Figliomeni : Roma ancora invasa di rifiuti - a repentaglio salute pubblica : Roma – “Ormai da lunghi mesi Roma e’ letteralmente invasa dai rifiuti in ogni angolo della citta’, dal centro alla periferia, una problematica che sembra non trovare soluzione. Abbiamo assistito soltanto ai falsi proclami del sindaco Raggi e del suo assessore all’Ambiente, che nel tempo affermavano che era questione di tempo e che in realta’ non esisteva questa criticita’ evidenziata invece anche dagli ...

Nanni : 1.000 operatori Roma Tpl ancora aspettano stipendio dicembre : Roma – “Ad oggi, 14 gennaio, con quasi 20 giorni di ritardo, i lavoratori di Roma Tpl non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di dicembre. Pensavamo che dopo aver sottoscritto il concordato con circa il 50% dei creditori, il Comune di Roma aprisse una nuova fase rispetto agli impegni e procedesse attraverso Atac al pagamento delle spettanze dovute nei tempi previsti, ed invece ad oggi circa 1.000 lavoratori del trasporto ...

Roma è ancora piena di rifiuti : Si attende un nuovo piano industriale, mentre c'è già agitazione nei posti individuati per costruire nuovi impianti di smaltimento

Calcio : ancora vergogna a Roma! Volantini antisemiti da parte dei tifosi giallorossi : Roma si macchia ancora una volta di un episodio che con la rivalità calcistica non centra davvero nulla. Lo scorso anno ci furono le foto dei tifosi della Lazio di Anna Frank in curva Sud con la maglia della Roma, mentre adesso è arrivata la “risposta” da parte di quelli della Roma. Nel quartiere Prati e in zona Balduina sono apparsi alcuni Volantini con messaggi antisemiti a firma di alcuni gruppi romanisti proprio di quella zona. ...