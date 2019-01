Pallavolo CEV CUP – Netto 3-1 della Yamamay E-Work Busto Arsizio sul Graz

Pallavolo – CEV Champions League : sonora vittoria di Scandicci - Schweirn stesa con il punteggio di 3-0 : La Savino Del Bene Scandicci batte per 3-0 Schwerin e torna in testa al proprio girone, tris di vittorie per le squadre italiane nella terza giornata La Savino Del Bene Scandicci completa il tris di vittorie delle squadre italiane nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League: dopo Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, anche la squadra toscana si impone per 3-0 ai danni della SSC Palmberg Schwerin, ...

Pallavolo – Challenge e CEV Cup - le formazioni italiane a caccia dei quarti di finale : Mercoledì la Saugella Monza ospita il Gent, giovedì la UYBA attende il Graz: ad entrambe servono due set per passare il turno Affrontato con fortune alterne l’appuntamento dei quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia, Yamamay E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza si rituffano nelle rispettive competizioni europee, giunte entrambe alla gara di ritorno degli ottavi di finale. Cominceranno le brianzole di Miguel Angel ...

Pallavolo - CEV Champions League : niente da fare per l'Imoco - lo Schwerin si impone 3-0 : La cronaca. Coach Santarelli schiera Wolosz-Fabris, De Kruijf-Danesi, Hill-Sylla e libero De Gennaro in un palasport esaurito. Primo set molto combattuto con lo Schwerin che gioca trascinata dal suo ...

Pallavolo – CEV Champions League : niente da fare per l’Imoco - lo Schwerin si impone 3-0 : L’Imoco Volley si arrende allo Schwerin, 0-3 in Germania nella seconda giornata della fase a gironi Passo falso dell’Imoco Volley Conegliano nella 2^ giornata della fase a gironi di CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Daniele Santarelli cadono in Germania sul campo dell’SSC Palmberg Schwerin, che si impone per 3-0. Dopo un primo set infinito, chiuso dalle teutoniche per 36-34, le gialloblù non riescono a ...

Pallavolo – CEV Cup femminile : Busto Arsizio non dà scampo al Dresdener - tie-break fatale alle tedesche : La Yamamay E-Work Busto Arsizio supera il Dresdner al tie break nell’andata dei sedicesimi di finale Esordio vincente per la Yamamay E-Work Busto Arsizio nella nuova edizione della CEV Cup: al termine di una lunga battaglia, le Bustocche si sono imposte per 3-2 sulle tedesche del Dresdner SC nella gara di andata dei sedicesimi di finale. La partita non ha risparmiato emozioni ai tifosi accorsi al PalaYamamay per sostenere le ...

Pallavolo – Domani l’esordio di Modena nella CEV Champions League : ecco come seguirla in tv : nella serata di Domani l’Azimut Shoes Modena farà il suo esordio nella CEV Champions League: il match sarà trasmesso da DAZN in esclusiva Il tanto atteso momento è arrivato, Domani sera l’Azimut Leo Shoes Modena inizierà la sua avventura in Champions League ed il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con l’inizio della fase a gironi, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, le partite delle ...