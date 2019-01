Nadal-Djokovic | Finale Australian Open 2019 | data | orario e tv Calendario e programma

Australian Open 2019 : Djokovic batte Pouille 6-0 - 6-2 - 6-2 - in finale troverà Nadal : Djokovic-Pouille, la cronaca Pouille sembra non soffrire la pressione della Rod Laver Arena, ma Nole fa di meglio e alla prima occasione strappa il servizio al rivale, incanalando sui propri binari ...

Finale Australian Open 2019 - Djokovic-Nadal : data - programma - orario e tv : Rafael Nadal e Novak Djokovic si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Le due stelle si sfideranno sul cemento di Melbourne (Australia) nella giornata di domenica 27 gennaio, in palio un trofeo di lusso che entrambi vogliono conquistare a tutti i costi. Djokovic ha letteralmente dominato la semiFinale contro Pouille concedendo appena quattro game al francese, Nadal si è sbarazzato del giovane ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Djokovic raggiunge Nadal in finale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 finale Nadal ...

Australian Open 2019 : finalissima Nadal-Djokovic - diretta tv su Eurosport : Sarà una finale stellare quella che andrà in scena domenica 27 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne. L’ultimo atto degli Australian Open 2019 vedrà infatti sfidarsi Novak Djokovic e Rafa Nadal, ovvero il numero 1 ed il numero 2 del ranking ATP. Indubbiamente una finale attesissima, seconda come appeal forse solo ad un’eventuale sfida tra il serbo e Roger Federer, sconfitto negli ottavi dal greco Tsitsipas. Un Nadal perfetto a caccia del ...

Australian Open – Superiorità imbarazzante - Djokovic schiaccia Pouille : contro Nadal sarà una finale da sogno : Novak Djokovic stacca il pass per la finale degli Australian Open: il tennista serbo supera senza problemi Pouille e raggiunge Nadal per l’ultimo atto del torneo Come da pronostico, Novak Djokovic raggiunge la finale degli Australian Open. La favola di Lucas Pouille, sorprendente semifinalista del torneo Australiano, si conclude di fronte al numero 1 al mondo, un ostacolo davvero troppo complicato da superare. In questo momento Djokovic ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal rullo compressore. Tsitsipas spazzato via : il maiorchino vola in finale e attende Djokovic : A dieci anni di distanza dalla prima volta, e a due dall’ultima, Rafael Nadal, in una caldissima serata di Melbourne, va per la quinta volta a caccia di un titolo che ha conquistato in una sola occasione: quello degli Australian Open. Il mancino di Manacor supera in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2 6-4 6-0, ponendo dunque fine al cammino esplosivo di uno dei tennisti di cui più sentiremo parlare negli anni a ...

Australian Open maschili : avanti i favoriti Djokovic - Federer e Nadal - fuori Fognini : Ieri si è concluso il terzo turno del tabellone maschile dell'Australian Open e tutto è andato come previsto dai pronostici, proseguono infatti la propria corsa i grandi favoriti del torneo. Il serbo Djokovic ha battuto in 4 set il giovane talento canadese Shapovalov, con un quarto set esaltante finito con un perentorio 6-0. Roger Federer il giorno precedente aveva distrutto il giovane americano Fritz con un netto 3-0 senza storie. Stessa cosa ...

Djokovic : 'Federer-Nadal non fanno parte del consiglio - ma sono essenziali' : Noi membri del consiglio stiamo lavorando molto su questa cosa, riguarda il futuro di questo sport. Nell'ultimo anno e mezzo, c'è stato un miglioramento significativo in termini di comunicazione tra ...

Australian Open 2019 : Djokovic - Federer e Nadal. I favoriti sono sempre i soliti noti : di Gius Molly Se si scorre l’albo d’oro degli Open d’Australia ora in atto sul cemento di Melbourne, negli ultimi 13 anni un solo nome esula dalla triade dei soliti noti: Stan Wawrinka, che nel 2014 sconfisse Rafa Nadal in quattro set. Per il resto dominio assoluto dei triumviri (a dire il vero Nadal ha vinto gli AO una sola volta, esattamente dieci anni fa). Non sorprenderà quindi sapere che, a onta di acciacchi e carta ...

Australian Open 2019 - analisi tabellone maschile : Roger Federer sorride - buona chance per Nadal. Insidia Zverev per Djokovic : La Margaret Court Arena è stata teatro della cerimonia di presentazione dei due tabelloni principali degli Australian Open 2019, che prenderanno il via lunedì 14 gennaio e termineranno il 27 gennaio. Un evento a cui hanno partecipato i due vincitori dell’anno passato: il 6 volte trionfatore a Melbourne Roger Federer (attuale numero 3 del mondo) e la danese Caroline Wozniacki (n.3 WTA). Ebbene, concentrandosi sul main draw machile, Novak ...

Australian Open – Federer fa pretattica : “favoriti? Djokovic - Nadal e un nome a sorpresa” : Roger Federer si chiama fuori dalla lista dei possibili vincitori degli Australian Open: pretattica o verità? Ecco i favoriti dello svizzero “Novak Djokovic, Rafael Nadal e Alexander Zverev sono senz’altro i favoriti”, con queste dichiarazioni Roger Federer si chiama fuori dal lotto dei possibili vincitori degli Australian Open. pretattica o verità? Un tennista come Roger Federer conosce bene il gioco e i colleghi, ed è conoscio ...

Costa : 'Non so se Federer - Nadal e Djokovic domineranno nel 2019' : Non sappiamo se Federer, Rafa [Nadal] e Djokovic continueranno a dominare o se avremo un cambio generazionale , anche perchè Khachanov è numero 11 del mondo e Coric numero 12, oppure se Murray e ...

Djokovic "aspetta" Nadal : "Torna presto - abbiamo bisogno di te" : H auno stile di gioco così aggressivo e fisico che ovviamente stressa molto le sue articolazioni e i suoi muscoli, ma non c'è dubbio che lo sport ha bisogno di Rafa, nessuna questione in proposito. E'...

“Lo sport ha bisogno di Nadal” : Djokovic spera nel ritorno di Rafa dopo l’ennesimo infortunio : Rafa Nadal nuovamente costretto a fermarsi a causa di un infortunio, da Doha Novak Djokovic gli ha voluto mandare un messaggio Novak Djokovic ‘chiama’ Rafa Nadal, auspicando il suo ritorno nel Tour ATP al più presto possibile. Il serbo da Doha ha voluto mandare un messaggio all’amico-rivale che al momento si trova ai box a causa dell’ennesimo infortunio di questa fase della sua carriera: “Ha recuperato così tante ...