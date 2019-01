DNA dei Backstreet Boys è un album classico glitterato di pop moderno | la recensione

optimaitalia

(Di venerdì 25 gennaio 2019)I ragazzi dal viso pulito che alla telecamera rivolgevano il loro sorriso con una mano sul petto sono diventati grandi, ma lo sguardo è rimasto in quegli anni '90 che li avevano resi famosi: DNA deiarriva 26 anni dopo l'omonimo, quello che conteneva I'll never break you heart e Anywhere for you. Le parole per presentarlo vengono affidate a Kevin Richardson: «Rappresenta la nostra capacità di far confluire le nostre influenze e stili in un lavoro unico e coerente. Le canzoni dell'sono la grande rappresentazione di chi siamo come individui e come gruppo». Il titolo, infatti, simboleggia la personalità di ogni elemento della boyband più che presente in questo disco celebrativo di cui la stessa formazione si dimostra orgogliosa.DNA deiè anche territorio di firme eccellenti, a partire dai produttori Jamie Hartman e Ryan Tedder degli One ...