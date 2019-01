Conte | “Su Regeni impegno mio e del governo” Ma la maggioranza è spaccata sulla linea da

Giuseppe Conte contro Francia e Germania : “Sul seggio all’Onu prendono in giro noi e l’Ue” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna ad attaccare la Francia e la Germania per la possibilità di dare a Berlino un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'Onu: "Non si era detto sempre di darlo all’Europa? Ma allora ci state prendendo in giro. È dall’inizio degli anni Novanta che abbiamo aderito all’idea di attribuire un seggio all’Unione Europea, e non a uno degli Stati membri".Continua a leggere

Conte : "Sul seggio all'Onu Francia e Germania prendono in giro noi e l'Ue" : Nel trattato di Aquisgrana firmato il 22 gennaio Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sancito un impegno per riservare a Berlino un seggio permanente alle Nazioni Unite. Una eventualità che provoca le rimostranze di Giuseppe Conte: "È dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso che abbiamo aderito all'idea di attribuire un seggio all'Unione Europea, e non a uno degli Stati membri – ha detto il premier in un colloquio con il

Sea Watch - Conte : "Su immigrazione governo compatto - serve linea di rigore. Unione europea rispetti impegni" : "Assolutamente non è cambiata la linea del governo in materia di immigrazione. Il governo è compatto e assolutamente non cambia idea sul fatto che occorra una linea di rigore: non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico e perseverare. Una soluzione eccezionale, che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza e la coerenza della nostra

Salvini Contestato a Varsavia : "Succhiac***i di Putin - razzista! Qui c'è la Polonia antifascista". E lui reagisce così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l'omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. "Razzista, fascista. Qui c'è la Polonia antifascista!" ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita

Strage discoteca - Conte : "Subito risposte". Mattarella : "Tragedia che lascia impietriti" : I commenti del premier Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla tragedia di Corinaldo, dove prima di un concerto di Sfera Ebbasta nella discoteca "La Lanterna Azzurra", sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite: "Si dovrà fare piena luce sull'accaduto, accertando eventuali responsabilità e negligenze".