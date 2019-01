Atac | Due bus in fiamme nella notte | una in servizio da 12 anni

askanews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Roma, 25 gen., askanews, - Due incendi di autobus, alla stessa ora, a Roma. Uno in via del Pattinaggio, il secondo in via delle Tre Fontane. Sui mezzi non c'erano passeggeri, uno stava ...