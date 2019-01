Venezuela | che succede ora

Chi è Nicolas Maduro - erede di Chavez che guida il Venezuela dal 2013 - : Designato dallo stesso ex presidente come suo successore, è al secondo mandato come presidente del Paese. Sotto di lui il Venezuela ha attraversato una gravissima crisi economica e profonde divisioni ...

CAOS Venezuela/ Guaidó vs. Maduro - il Cile di Pinochet non c'entra : Ieri Juan Guaidó, speaker dell'Assemblea nazionale, ha dichiarato decaduto Maduro, autoproclamandosi presidente "ad interim". Si rischia un bagno di sangue

Sull'orlo della guerra civile : che cosa sta succedendo in Venezuela : Una folla enorme ieri si è riversata in strada, morti e feriti dopo l'autoproclamazione di Guaidò. Alta tensione con gli Usa...

Chi è Juan Guaidó - l'autoproclamato presidente del Venezuela che piace agli Usa : È a favore di un'economia di mercato e del federalismo fiscale in Venezuela. È consapevole dei rischi che corre perché Maduro, che ha già esautorato i poteri del parlamento, potrebbe dichiararne le ...

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

Juan Guaidó - chi è il deputato che si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela : Classe 1973, figlio della classe media e una laurea in ingegneria. Fino a tre settimane Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, era sconosciuto. Il 5 gennaio è stato eletto presidente del’Assemblea Nazionale, il parlamento dominato dall’opposizione che continua a funzionare malgrado il regime chavista di Nicolas Maduro l’abbia spogliato dalle sue funzioni nel 2017. Guaidó, classe 1983, è riuscito a riportare ...

Trump spinge il regime change in Venezuela che i nostri populisti non si spiegano : New York. È molto probabile che oltre al sostegno pubblico dato dall’Amministrazione Trump alla svolta politica in Venezuela – dove il capo dell’opposizione Juan Guaidó si è dichiarato presidente al posto del dittatore Nicolas Maduro – ci sia anche un accordo più fattivo e discreto e contatti molto

Il governo Venezuelano dice che c’è stato un altro tentato golpe : Un gruppo di soldati della Guardia Nazionale ha brevemente occupato una base a nord di Caracas, l'esercito è riuscito a riprenderne il controllo

Anche Corato alla manifestazione mondiale dei Venezuelani : N on si arresta la crisi che il Venezuela ormai da alcuni anni sta vivendo. L'attenzione di tutto il mondo resta alta sulle gravi difficoltà che i venezuelani stanno vivendo. Numerosi sono gli italo-venezuelani che tornano in Italia e tra questi ci sono molti di origine coratina che negli ultimi mesi ...

L’attacco al Venezuela viola il diritto internazionale. Vi spiego perché secondo me : Il principio di non ingerenza costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale, direttamente collegato a quelli di eguaglianza sovrana e autodeterminazione che rappresentano le basi stesse dell’ordinamento internazionale vigente. secondo Massimo Iovane, ordinario di diritto internazionale all’università “Federico II” e allievo del grande Benedetto Conforti, si tratta di “uno dei principi più importanti ai fini del mantenimento ...

Venezuela - al via il secondo mandato di Maduro. Presidente-dittatore di un Paese che non c’è più : Nicolás Maduro ha iniziato ieri il suo secondo mandato come presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela. E lo ha fatto da par suo, solennemente giurando di fronte al Tribunal Supremo de Justicia – una burlesca congrega di giuristi, o presunti tali, che da almeno una dozzina d’anni funziona come ufficio legale del governo – fedeltà a una Costituzione che, grazie a lui ed al summenzionato Tsj, non è ormai che un ammasso di ...

Caracas nel caos - preda di miseria e saccheggi. Il dramma degli emigrati italiani che fuggono dal Venezuela : I voli a disposizione, quelli rimasti in attività, viaggiano a pieno carico e sono l'unico collegamento con il resto del mondo. Tra chi fugge ci sono molti italiani, emigrati iscritti all'Aire e ...