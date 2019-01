Swinging London 2 0 | i capi Sixties che indosseremmo ancora oggi

vanityfair

: Rudeboy, l'altra swinging London | Il giornale della musica - 3nd : Rudeboy, l'altra swinging London | Il giornale della musica - GaIadhrim : @NonOmologato Sì è vero. Comunque De Palma si era ispirato a Blow-Up di Antonioni sostituendo la cosa della fotogra… - RosRoslol : “Fermento artistico di Chiavari e dintorni” ... manco fosse la Swinging London ! #chilhavisto -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Mary Quant Chelsea mini dressRighe opticalArgento + lurexVelvet dressTwiggyBascoStivali viniliciJean ShrimptonCuissard + bermudaCostume intero a stampa vichyNuance pastello e gonne plisséTotal vinilicoCollant printChemisier in rasoOcchiali da sole avvolgentiPrint ClusterCappotto lungo Marianne FaithfullSporty zipLa borsa due in unaJane BirkinKnitwearI modelli di Mary QuantÈ il Time, nel 1966, a coniare l’espressione(«» significa ondeggiante, a caratterizzare la vivacità dell’epoca), a consacrare così Londratale mondiale dello stile e conferirle lo status di città incubatrice di tendenze che si propagavano poi nel resto del mondo. In realtà, l’anno prima già la direttrice di Vogue America, Diana Vreeland, fiutando il fermento in Inghilterra, l’aveva definita fashion city per eccellenza, laboratorio di stile, mecca di shopping per i ...