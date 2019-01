Sea Watch 3 verso la Sicilia Salvini | È una provocazione

Salvini parla della Sea Watch 3 : 'Una provocazione - disponibile ad aiutare ma non cambio idea sui porti' : Matteo Salvini ha annunciato con un video su Facebook che il tribunale dei Ministri di Catania intende procedere contro di lui per il caso Diciotti . "Ci riprovano", ha spiegato il vicepremier. "...

Le immagini dalla Sea Watch in balia del mare grosso : Milano, askanews, - "La SeaWatch è in posizione di shelter per rifugiarsi dal mare grosso. È il sesto giorno di navigazione senza un porto sicuro per i 47 naufraghi a bordo. Hanno bisogno di ...

Sea Watch nella tempesta con 47 migranti - sindaci aprono i porti : Roma,, askanews, - La nave Sea Watch 3 sta navigando nella tempesta verso la Sicilia alla ricerca di un riparo con a bordo 47 naufraghi soccorsi sabato scorso nel Mediterraneo e si riapre la polemica ...

La nave Sea Watch sta cercando riparo dal maltempo con a bordo 47 migranti che non vuole nessuno : La nave Sea Watch, dell’omonima ong tedesca che soccorre i migranti nel mar Mediterraneo, sta cercando riparo dal maltempo con 47 migranti a bordo da cinque giorni. In questo momento si trova al limite delle acque territoriali italiane, al largo

I soliti sindaci rossi allergici alle leggi : "Facciamo sbarcare la Sea Watch" : È sempre il solito braccio di ferro. Ogni qual volta la nave di una Ong prova ad attraccare in un porto italiano per scaricare i migranti raccolti nel Mar Mediterraneo, i soliti sindaci rossi allergici alle leggi si schierano contro il Viminale e tentano il blitz. Niente di nuovo. Anche oggi nello scontro tra Matteo Salvini e la Sea Watch, che sta facendo rotta verso l'Italia con a bordo una cinquantina di clandestini recuperati al largo della ...

Migranti : Orlando scrive al comandante della Sea Watch : "Vi accogliamo noi" : Il sindaco Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave Sea Watch 3 che nei giorni ha salvato 47 naufraghi nel Mediterraneo ed alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro per l'attracco e lo sbarco, nonostante le condizioni meteo marine avverse. "Di fronte alle ennesime tragedie del mare causate da politiche criminali e criminogene dell'Europa e dell'Italia - afferma Orlando - e di fronte all'impegno umano e ...

Sea Watch - il leghista Picchi a La7 : "Le Ong non salvano migranti - ma...". La verità che la sinistra nasconde : Mentre la nave Sea Watch fa rotta verso l'Italia con il carico dei suoi 47 migranti (Matteo Salvini ha parlato di "una nuova provocazione"), in Italia tiene sempre banco il tema sbarchi e quello dello sgombero dei Cara. Il deputato leghista Massimiliano Picchi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che t

Mediterranea al governo italiano : noi pronti a soccorrere Sea Watch - porti aperti : La Mediterranea Saving Humans è pronta a soccorrere nave Sea Watch 3 che "da alcune ore si trova a ridosso delle coste della Sicilia Orientale, costretta a riparare li' dal maltempo con condizioni meteo-marine in netto peggioramento nelle prossime ore". Lo fa sapere la stessa piattaforma delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna nel Mediterraneo con le Ong Open Arms e Sea Watch. A bordo, ormai da cinque giorni, vi sono 47 ...

Sea Watch - sfida del sindaco di Palermo Orlano al governo : “Noi pronti allo sbarco” : Il sindaco di Palermo, nonostante le dichiarazioni di Di Maio e di Salvini contro lo sbarco della Sea Watch, proclama il porto della sua città aperto e pronto allo sbarco “Il porto di Palermo è aperto per la Sea Watch 3”. Il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave della ong che ha salvato 47 migranti nel Mediterraneo e alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro per lo sbarco. ...

Sea Watch verso la Sicilia - Di Maio promette aiuti ma lo sbarco è vietato. “Andate a Marsiglia” : Nuovo caso in arrivo tra l’Italia e gli sbarchi, a largo delle coste Siciliane in arrivo la Ong Sea Wartch, ma il ministro Di Maio avverte: “aiuti sanitari li garantiremo ma lo sbarco fatelo a Marsiglia” Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch con 47 migranti a bordo si sta dirigendo verso l’Italia. Non una provocazione, ma come riferiscono i membri della organizzazione umanitaria ...

