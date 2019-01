Scomparso dal teramano | ritrovato in mattinata a Fossacesia

Scomparso Emiliano Sala - il presidente del Cardiff : “viaggio organizzato dal calciatore” : Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sulla scomparsa del calciatore Emiliano Sala mentre volava con un piccolo aereo da Nantes a Cardiff, secondo le ultime notizie avrebbe organizzato da solo il viaggio, lo riferisce Mehmet Dalman, presidente del Cardiff City, la squadra con cui il calciatore aveva appena firmato un contratto: “Abbiamo parlato con il giocatore e gli abbiamo chiesto se voleva che gli organizzassimo noi il ...

Scomparso Emiliano Sala - quando l’attaccante fu ad un passo dalla Fiorentina : Sono ore di grande preoccupazione per l’attaccante Emiliano Sala, il calciatore è Scomparso nelle ultime ore, era a bordo di un aereo da diverso tempo sono iniziate le ricerche ma per il momento non ci sono novità, sono arrivate anche conferme, il calciatore era salito sull’aereo ed era al fianco del pilota. Si tratta di un ottimo calciatore che nelle ultime ore si è trasferito dal Nantes al Cardiff per la cifra record di 19 ...

Emiliano Sala - giocatore appena comprato dal Cardiff - è Scomparso : era a bordo di un aereo : Emiliano Sala è un giocatore di calcio di 28 anni, argentino ma di origini italiane, che è scomparso ieri insieme all'aereo che lo stava trasportando verso la sua nuova squadra, Cardiff. Il velivolo non è mai arrivato a destinazione, i soccorsi sono scattati immediatamente ma ancora non si hanno notizie. Emiliano Sala, neo attaccante del Cardiff disperso in mare Nella giornata di ieri l'attaccante Sala ha lasciato Nantes (in Francia) per ...

Crotone - trovato cadavere di un uomo Scomparso ieri a Scandale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Atletica - addio ad Alessio Giovannini : Scomparso l’apprezzato addetto stampa della Fidal : Notizia tristissima dal mondo dell’Atletica leggera: Alessio Giovannini ci ha lasciati. L’apprezzato addetto stampa della Fidal è purtroppo deceduto dopo aver lottato contro una brutta malattia, aveva compiuto 40 anni lo scorso 15 luglio ed era conosciuto nell’ambiente per le sue squisite dote professionali. Una triste perdita per tutta la Federazione Italiana e per l’Atletica in generale, a ricordarlo anche il Presidente ...

Italiano Scomparso in Burkina Faso - l'ultimo contatto e l'ipotesi sequestro - Avvistati a 50 km dalla capitale : Giallo sulla scomparsa dell 30enne architetto padovano Luca Tacchetto e della canadese Edith Blais , i due amici partiti il 20 novembre per un viaggio che li ha portati in Burkina Faso . Alla sera del ...

Burkina Faso - mamma amica italiano Scomparso : 'In passato un volontario fu sequestrato dalla polizia' : Luca Tacchetto ed Edith Blais, di cui si sono perse le tracce in Burkina Faso dal 15 dicembre scorso, potrebbero aver avuto qualche problema con il visto. Almeno questa è la spiegazione a cui si ...

Luca - Scomparso nel nulla in Burkina Faso : buio fitto - nessuna notizia dal 15 dicembre : Il figlio dell’ex sindaco di Vigonza (Padova) Nunzio Tacchetto era arrivato in aereo a Bobo Dioulasso, la seconda più grande...

Luca - Scomparso nel nulla in Burkina Faso : buio fitto - nessuna notizia dal 15 dicembre : Il figlio dell’ex sindaco di Vigonza (Padova) Nunzio Tacchetto era arrivato in aereo a Bobo Dioulasso, la seconda più grande...

Teramo - ritrovato in una scarpata il corpo di un 28enne Scomparso nel 2014 : vicino all’ultima cella agganciata dal telefono : Il cadavere di un ragazzo scomparso nel 2014 è stato ritrovato ieri nel teramano, non lontano dall’ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare. Lo scheletro è stato scoperto in una scarpata nelle campagne della frazione di Terrabianca di Tortoreto, seduto al posto di guida di una Nissan Micra. A bordo della stessa auto, che era nascosta tra un canneto, nell’agosto di quattro anni fa Daniele Taddei, 28enne di ...

Mattia Mingarelli trovato morto nel bosco : il 30enne era Scomparso dal 7 dicembre : Si è concluso in modo tragico il «giallo» della scomparsa del comasco Mattia Mingarelli, 30 anni, svanito nel nulla il 7 dicembre nei boschi della Valmalenco, quando aveva deciso...

Trovato morto nel bosco Mattia Mingarelli - il 30enne Scomparso dal 7 dicembre : È morto Mattia Mingarelli , il 30enne di Albavilla, Como, che era scomparso dal 7 dicembre. In serata il suo corpo senza vita è stato Trovato in un bosco della Valmalenco . Non si conoscono, al ...

Mattia Mingarelli Scomparso in Valmalenco - cambia la modalità d'indagine : La scomparsa di Mattia Mingarelli rimane avvolta nel mistero. Dopo aver setacciato la zona dei Barchi a 1700 metri di quota dove l'agente di commercio è stato visto per l'ultima volta,di lui nessuna ...

Scomparso in Valmalenco : dal telefono nella neve spuntano le sue ultime fotografie : Chiesa Valmalenco , Sondrio, , 12 dicembre 2018 - N ella sua casa in quota nessuna traccia degna di nota, e nemmeno nel Ristoro Barchi, mentre si indaga sul cellulare per cercare di ricostruire con ...