Rai | ad Salini annuncia in cda la sua rivoluzione

digital-news

: 'La #Rai ha il dovere di dare ai ragazzi gli strumenti per contrastare ogni forma di sopruso, violenza e sopraffazi… - Raiofficialnews : 'La #Rai ha il dovere di dare ai ragazzi gli strumenti per contrastare ogni forma di sopruso, violenza e sopraffazi… - Raiofficialnews : “Da #Matera2019 parte la nuova sfida della Rai per la cultura del nostro patrimonio artistico e scientifico ma anch… - Primaonline : Rai, il piano Salini: nascono Rai Format e Rai Doc; in arrivo canale inglese, testata digitale, newsroom, struttura… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)vuole lasciare il segno. Nelle linee guida del piano industriale 2019-2021 che oggi, a quanto si apprende, l'ad Rai ha presentato al consiglio di amministrazione per una prima discussione, ci sono due grosse novita': Rai Format e Rai Doc, due direzioni che possono rivoluzionare il modo di pensare Rai. In dettaglio, Rai Format è la direzione pensata dall'ad per fare in modo che l'Azienda si riappropri della creativita'; Rai Doc è, invece, la risposta diad anni di caos in cui il genere 'documentariò, ora in...