Migranti : prefetto Piantedosi a pm - 'vertice sherpa Bruxelles? Una presa in giro' (2) : (AdnKronos) - Nel frattempo, però, il governo italiano aveva trovato una exit strategy per i Migranti della Diciotti, incassando la disponibilità dell'Albania, dell'Irlanda e della Cei ad accogliere i Migranti a bordo della Diciotti. Così il 25 agosto dopo il nulla di fatto del vertice di Bruxelles

Migranti - indagati per Gradisca il prefetto di Venezia e l’ex di Treviso. Accuse di associazione a delinquere e truffa per 42 : Le gare d’appalto e la gestione del Centro di identificazione ed espulsione (Cie) e del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Gradisca d’Isonzo, risalenti a un periodo che va dal 2011 all’estate del 2015, hanno fatto finire sotto inchiesta 42 persone. Tra loro addirittura tre prefetti. Si tratta dell’ex viceprefetto di Gorizia, Gloria Sandra Allegretto, dell’ex prefetto di Gorizia e Treviso, Maria ...