Intelligenza artificiale | diagnosi della retinopatia in 50 secondi

Wind Tre - servizi e Intelligenza artificiale : Roma, 24 gen., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha sviluppato, insieme ad IBM Italia, avanzate soluzioni di intelligenza artificiale per una efficace customer experience. Si ...

Intelligenza umana vs artificiale : arrivano i primi robot umanoidi in un ospedale foggiano : Intelligenza artificiale o Intelligenza umana? Rivoluzione tecnologica o capacità umane? Insomma, macchine o uomo? La sperimentazione sta prendendo piede nella vita dell'uomo in maniera preponderante e, passo dopo passo i risultati raggiunti ci invitano a riflettere sui limiti e sui vantaggi che l'innovazione tecnologica sta apportando ormai in tutto il mondo. La sperimentazione arriva a San Giovanni Rotondo Se è vero che sperimentare è voglia ...

Intelligenza artificiale - ecco Claire il laboratorio che si ispira al Cern. Il papà della robotica : “Serbatoio di eccellenze” : In quella che fu un tempo una delle culle della civiltà, la Magna Grecia, potrebbe sorgere il ‘Cern dell’Intelligenza artificiale’, un centro di eccellenza europeo che permetterebbe al Vecchio Continente di sfidare Usa e Cina sulle nuove frontiere della tecnologia e delle macchine intelligenti. L’annuncio è del sottosegretario allo Sviluppo economico (Mise), Andrea Cioffi, a margine della riunione di insediamento del gruppo di esperti ...

L'Intelligenza artificiale e l'algoritmo fanno scoccare la creatività : L'arte si ritaglia sempre più il ruolo di linguaggio, un linguaggio di scoperta e di ricerca, a metà strada tra la filosofia e la scienza che usa materiali, sperimenta forme, contenuti, connessioni, ...

In Cina si insegnerà l’Intelligenza artificiale a scuola : scuola media in Cina (Photo by VCG/VCG via Getty Images) Nel 2019, per il calendario lunare dell’ex Celeste impero anno del maiale, in Cina gli studenti tra gli undici e i diciotto anni inizieranno a studiare algoritmi, machine learning e in generale tutto ciò che concerne l’intelligenza artificiale (Ai) e le sue possibili applicazioni. L’annuncio Dopo che Xi Jinping, il presidente della Repubblica popolare, ha fatto esplicito ...

Tesoro convoca esperti di blockchain e Intelligenza artificiale : Alla riunione sull'intelligenza artificiale hanno partecipato numerosi personaggi di rilievo nei loro rispettivi campi, come diritto, economia o informatica. Tra i più noti si possono citare il ...

Governo - al via il lavoro degli esperti in Blockchain e Intelligenza Artificiale : ... a cui si sono aggiunti nomi per competenze trasversali, affinché possano offrire un contributo rilevante su temi come l'etica, il lavoro, l'economia e la giurisprudenza. Dovranno dare seguito ad ...

Airbus vorrebbe in futuro aerei senza pilota - quando l’Intelligenza artificiale sarà davvero matura : In occasione della conferenza Digital Life and Design tenutasi dal 19 al 21 gennaio a Monaco di Baviera, l’amministratore delegato di Airbus Grazia Vittadini, ha detto che la sua azienda auspica che l’intelligenza Artificiale diventi presto sufficientemente avanzata da consentire voli completamente autonomi. Il riferimento non è al pilota automatico di cui tutte le compagnie aeree fanno uso, ma di “intelligenze artificiali ...

Consort Maghini al Valdese - Violini e Intelligenza artificiale : SCIENZA NUOVA E ONTOLOGIA DIGITALE L'Innovation Center di Intesa SanPaolo nel grattacielo di corso Inghilterra 3 ospita alle 17 la presentazione del libro 'Scienza Nuova. Ontologia della ...

Tecnologia - aerei : la prossima sfida? Portare l’Intelligenza artificiale alla guida dei velivoli : Il pilota automatico sarà presto il passato: la prossima sfida per i produttori di aerei è quella di Portare l’intelligenza artificiale alla guida dei velivoli. Lo scopo principale sarebbe “liberare i piloti dai compiti più banali e ripetitivi“, ha spiegato il Chief Technology Officer di Airbus, Grazia Vittadini, secondo quanto riportato da Bloomberg. Per i produttori come Airbus un posso importante in futuro sarà convincere le ...

Facebook - 7.5 milioni di dollari a un'università europea per studiare l'etica dell'Intelligenza artificiale : L'annuncio: il social network e la Technical University di Monaco, in Germania, studieranno l'etica applicata alla tecnologia del momento. Stanziamento per cinque anni

Etica dell'Intelligenza artificiale - partnership tra Facebook e la Technical University di Monaco : L'annuncio: il social network e la Tum studieranno l'Etica applicata alla tecnologia del momento. Stanziamento iniziale di 7,5 milioni di dollari per cinque anni

Realtà aumentata e Intelligenza artificiale : ecco Livemote - l’app del futuro : Realtà aumentata e intelligenza artificiale: ecco Livemote, l’app del futuro pensata per fornire alle imprese l’assistenza a distanza. Il progetto nato nella Silicon Valley da un’idea tutta italiana– in assoluta controtendenza, torna “a casa” per debuttare e crescere nella sua “patria d’origine”. Una bella storia che racconta di una giovanissima startup aretina formata da un team di 12 persone con grande esperienza tecnologica che immagina, ...