Arrestato con un etto e mezzo di droga

Intercettato mentre parla con un avvocato Arrestato : il giudice Foti sospeso da Forum : Francesco Foti, giudice di Forum, è stato sospeso dalla trasmissione in onda sule reti Mediaset per volere della società di produzione "temporaneamente e in via precauzionale" dopo che il suo nome è finito in un'inchiesta condotta dalla Procura di Catania che ha portato all'arresto di un avvocato per bancarotta e riciclaggio. Lui si difende: "Mai coinvolto nella vicenda. Ho visto quell'uomo solo una volta".Continua a leggere

Ispica - perseguita la ex convivente : Arrestato : Un 34enne romeno è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Ispica con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex convivente.

Evade uno dei condannati per l'aggressione a Bettarini - Arrestato a Bari : È evaso dai domiciliari e stava per imbarcarsi su una nave diretta in Albania. Il 29enne Andi Arapi, tra i quattro condannati per l'aggressione a Niccolò Bettarini fuori dalla discoteca 'Old Fashion', è stato fermato nei giorni scorsi prima della fuga dalla polizia di frontiera di Bari e arrestato per evasione. Era stato condannato a 5 anni col rito abbreviato, unico a ottenere la concessione ai domiciliari da parte del gup Guido Salvini. Ora e' ...

Catania - Arrestato per terrorismo italiano convertito all’Islam : incitava alla Jihad e a “fare pulizia a Milano - in Calabria” : Si era convertito in carcere nel 2011, a Caltagirone, mentre stava scontando una condanna a cinque anni di reclusione per violenza sessuale, il catanese Giuseppe D’Ignoti, 32 anni, arrestato dalla polizia per apologia del terrorismo. Diceva di essere marocchino e di chiamarsi Yussuf. Aveva iniziato una capillare campagna sui social media invocando una “guerra santa” in Italia. Per questo inviava inni in favore dell’Isis ed incitava a ...

Spaccio stupefacenti in possesso di 110mila euro in contanti - Arrestato cittadino di etnia rom : Pescara - Un 56enne che abita presso le case popolari è stato trovato dai carabinieri di Pescara in possesso di una forte cifra in contanti oltre 100mila euro, è questo il risultato di un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Pescara, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato, in parte il comune di Pescara, ma soprattutto quello di Spoltore, volto essenzialmente alla prevenzione ...

Una Vita anticipazioni : Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene Arrestato : anticipazioni Una Vita, Antonito finisce in carcere: il figlio di Ramon di nuovo nei guai Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo Antonito finire in carcere, accusato di truffa aggravata. Ma cosa accade questa volta al figlio di Ramon? Stando alle ultime anticipazioni, tutto prende inizio quando il fidanzato di Lolita conoscere un signore, Belarmino. […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene ...

Ancora guai per Chris Brown : Arrestato a Parigi con l’accusa di stupro : Chris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris Brown è finito di nuovo nei guai. Il rapper americano sarebbe al momento in stato di fermo a Parigi, dopo che una donna lo ha accusato di violenza sessuale. Secondo Closer, che è stato il primo a dare la notizia, la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. A denunciarlo, una 24enne. A ...

'Ndrangheta : Arrestato consigliere regionale in Valle d'Aosta : I clan mafiosi sono arrivati fino in Val d' Aosta. I militari del Ros e del gruppo di Aosta impegnati nell'operazione "Geenna" stanno eseguendo diversi provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ...

’Ndrangheta - i clan arrivati anche in Valle d’Aosta : Arrestato anche un consigliere regionale : Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione dei carabinieri del Gruppo di Aosta e del Ros, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio ‘ndranghetistico che operava in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della...

Un uomo italiano convertito all’Islam è stato Arrestato a Catania con l’accusa di apologia del terrorismo : La polizia di Catania ha arrestato un uomo italiano con l’accusa di apologia del terrorismo mediante strumenti informatici e istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche. L’uomo, un pregiudicato catanese di 32 anni, dopo essersi convertito all’Islam nel 2011 avrebbe cominciato a

