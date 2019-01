ANGELI PER ASPRA EVENTO DI BENEFICENZA PER LA MISSIONE DI SPERANZA E CARITA' DI BIAGIO

ANGELIno Alfano - da avvocato si occuperà anche di calcio : per chi va a lavorare : Angelino Alfano, lo scorso giugno, era entrato nel prestigioso studio legale BonelliErede con una delega specifica su Africa e Medio oriente, in virtù del suo pregresso incarico (e dunque dei contatti e legami stretti in quell'esperienza) da ministro degli Esteri. Il suo ritorno alla professione leg

Nuovo amore per Brad Pitt. Dopo ANGELIna Jolie - una collega tra le più belle del mondo : Nuovo amore in vista per Brad Pitt? Da qualche tempo ad Hollywood non si parla d’altro. Sebbene non sia la prima volta che al bell’attore vengono attribuiti flirt, pare che questa sia proprio quella buona. Anche se, secondo i ben informati, la prescelta non sarebbe molto gradita alla ex moglie Angelina Jolie. Sono passati tre anni dalla separazione di una delle coppie più belle dello ‘star system’, e Dopo varie guerre per l’affidamento dei ...

Napoli - una notte con gli ANGELI dei disperati : '400 pasti e coperte' : L'appuntamento è alle 19 in punto nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a via Villanova, la parrocchia di don Carlo Ballicu. Qui si riuniscono gli angeli di strada prima di partire per il ...

La madre di Brad Pitt : "Non perdono ANGELIna : ha reso un inferno la vita di mio figlio e quella dei miei nipoti" : Tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ex coppia d'oro di Hollywood, è guerra aperta. Ormai è risaputo, ma ad accendere ancor più gli animi giunge ora la mamma del bellissimo attore, nonché ex suocera dell'altrettanto incantevole Angelina.Jane Etta Pitt ha deciso di intervenire a gamba tesa nella diatriba tra figlio e ex nuora: secondo quanto riportato dal magazine Radar Online la signora Pitt sarebbe esasperata dalla ...

#CESENASTORIES - 31puntata. Rinviata per neve la partita con l'Agnonese. ANGELIni : 'Avrei preferito giocare' : Domenica non si gioca. Uno pit-stop che a Cesena preferivano non fare. "Eravamo in volata, peccato, questo rinvio non ci voleva proprio" . E' il commento dell'attaccante Nicola Capellini che già stava ...

George Clooney e ANGELIna Jolie - ecco perché Trump sarà rieletto : Mentre cominciano le grandi manovre per le elezioni Usa del 2020, iniziano ad apparire le voci su possibili candidature democratiche che potrebbero sfidare il presidente in carica Donald Trump.Va precisato, come premessa doverosa che purtroppo i commentatori in Europa non tengono sufficientemente in considerazione, che praticamente mai negli anni recenti l'America ha cambiato dopo un mandato il comandante in capo che aveva eletto. Le uniche ...

ANGELIna Jolie/ "Imparo ogni giorno dai miei figli : non sono perfetti - ma sono ribelli" : Sei figli, di cui tre adottati, Angelina Jolie vuole che i suoi bambini crescano in modo indipendente, imparando cosa sia vero e cosa no

Dal cinema alla politica - ANGELIna Jolie : 'Potrei entrarci presto'. E non esclude la corsa per la Casa Bianca : La prima presidente donna degli Stati Uniti potrebbe essere un'attrice. L'ipotesi è ancora remota e mancano molti passaggi affinché si verifichi uno scenario che al momento è fantapolitica, ma uno dei ...

ANGELIna Jolie pensa alla politica. E perché no - alla Casa Bianca : L'attrice intervistata dalla Bbc: 'se me lo avessi chiesto 20 anni fa mi sarei messa a ridere. Ma ho sempre detto che vado dove c'è bisogno di me'

ANGELIna Jolie pensa alla politica. E perché no - alla Casa Bianca : C'è la politica nel futuro di Angelina Jolie, che arriva a sognare la Casa Bianca. L'ipotesi della prima presidente donna che sbarca da Hollywood a Washington è ancora talmente remota da essere fantapolitica, ma forse possibile per uno dei volti più popolari, impegnati e discussi del cinema americano.In un'intervista a tutto campo alla Bbc Angelina Jolie non ha escluso un suo futuro in politica e nemmeno una partecipazione ...

ANGELIna Jolie : 'Candidarmi per la Casa Bianca? Non si sa mai' : Nel corso di un'intervista a tutto campo, quando le è stato chiesto se considerasse un impegno in politica, ha risposto: 'Se me lo avessi chiesto 20 anni fa, mi sarei messa a ridere... Ho sempre ...

Brad Pitt - tregua con ANGELIna Jolie per i suoi 55 anni/ 'Dopo il divorzio non bevo più' : flirt con Neri Oxman : Brad Pitt, 'guerra fredda' con Angelina Jolie per i suoi 55 anni: 'Dopo il divorzio non bevo più', nuovo flirt in vista per l'attore?

Roma - il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evANGELIca. E loro : “Che cos’è il Partito democratico?” : La domenica mattina, in via di Torpignattara, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devoti filippini di una chiesa evangelica cristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storico circolo per la loro messa settimanale. Che Torpignattara sia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI ...

La scomparsa di Francesco VANGELI è omicidio : “Morto per difendere il suo amore” : Francesco Vangeli, ventisei anni, è scomparso due mesi fa da Vibo Valentia. La sua fidanzata aveva avuto una breve relazione con il nipote di un boss di ndrangheta, ora indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Al centro della contesa anche la paternità del bimbo di cui era rimasta incinta la ragazza.Continua a leggere