Alex | trapianto midollo osseo riuscito | l' intervista al papà del bimbo - Sky TG24

Il trapianto del piccolo Alex è riuscito : il bambino sta per essere dimesso : (foto: Ospedale Pediatrico bambino Gesù) Venti mesi di età e una malattia genetica rara e letale, un’immunodeficienza primitiva chiamata linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh): questa la condizione di partenza di Alex , un piccolo paziente proveniente da Londra. La buona notizia è che il bambino lo scorso 20 dicembre 2018 è stato sottoposto a un complicato intervento di trapianto di midollo osseo. Il trapianto di cellule staminali ...

Sta bene Alessandro Montresor e oggi esce dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. È Alex , il bambino di 20 mesi, per cui si era mobilitata mezza Italia alla ricerca di un donatore compatibile. Il bambino è stato sottoposto al trapianto di cellule staminali di midollo osseo donate dal padre. È una tecnica sperimentale ...

Riuscito trapianto di Alex - in dimissione : "Nessuna complicanza" : Roma, 24 gen., askanews, - E' in buone condizioni di salute e in dimissione dall'ospedale Bambino Gesù di Roma il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il bambino di 20 mesi affetto da ...