Pierpaolo Manservisi, 'uccellino' instancabile

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Non possedeva il genio di un fantasista, ma vantava quell'attitudine da gregario tanto cara agli allenatori di ogni epoca. Gente 'oscura', che in campo non li vedi, non attirano le luci della ribalta, ...