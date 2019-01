Pallavolo | Rado Stoytchev passa al contrattacco e querela 14 suoi ex giocatori di Modena

oasport

: Continua lo scontro tra Rado #Stoytchev e #ModenaVolley. Il coach bulgaro ha fatto partire una querela per diffamaz… - OA_Sport : Continua lo scontro tra Rado #Stoytchev e #ModenaVolley. Il coach bulgaro ha fatto partire una querela per diffamaz… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball Bulgaria – E’ morto Svetoslav Stoytchev (papà di Rado) fu ct Mondiale U20 battendo l’Italia… - iVolleymagazine : #Pallavolo Bulgaria – E’ morto Svetoslav Stoytchev (papà di Rado) fu ct Mondiale U20 battendo l’Italia di Skyba -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Volano gli stracci, ancora una volta, traVolley ed il suo ex allenatore. Il coach bulgaro, infatti, ha deciso dire per diffamazione tutti idel roster gialloblù della scorsa annata. Una bomba che va a deflagrare dopo mesi di scontri che hanno preso il via ad aprile 2018 dopo l’eliminazione nella semifinale Scudetto contro Civitanova e l’addio di Ervin N’gapeth in direzione Russia. Come se non bastasse, nel corso di una trasmissione su una tv locale, gli stessiavrebbero attaccato duramente, scatenando la sua reazione stizzita che è culminata con il ricorso al Tribunale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.Una storia che ha, letteralmente, dell’incredibile e rappresenta una vera e propria prima volta nello sport italiano. Oltre a tutto questo, anche le tempistiche lasciano a bocca aperta. Da ...