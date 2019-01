NBA | Gallinari non c' è | Dennis Smith Jr sì | i Mavericks battono i Clippers

NBA 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...

NBA : i Clippers senza Gallinari superano gli Spurs di Belinelli : Derby italiano solo sfiorato nella notte Nba . I Los Angeles Clippers piegano 103-95 i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, 12 punti per l'azzurro, all'AT&T Center, nonostante l'assenza di Danilo ...

NBA - i Clippers senza Gallinari tornano al successo : Spurs battuti - 12 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 95-103 Era nell'aria dopo il dolore e i problemi alla schiena contro Golden State, e così le paure e le sensazioni di molti si sono trasformate in realtà nella sfida ...

NBA - sette vittorie di fila per i Golden State Warriors. Out Gallinari - Belinelli ok : LOS ANGELES - Allo Staples Center i Los Angeles Clippers perdono con i Golden State Warriors , forti del rientro di DeMarcus Cousins . I San Antonio Spurs vincono in trasferta e regalano l'ennesimo ...

NBA - infortunio Danilo Gallinari : la schiena si blocca - salta le prossime due? : Non è stata decisamente la migliore delle serate per Danilo Gallinari. La partita del numero 8 degli L.A. Clippers contro i Golden State Warriors è durata solamente otto minuti, vittima di un dolore ...

NBA : Golden State travolge i Clippers di Gallinari - super Beli trascina gli Spurs : crisi nera per i Los Angeles Clippers, che contro i Golden State Warriors perdono la quinta partita consecutiva, Gallinari e un posto ai playoff. I campioni Nba si impongono 112-94, con il 'Gallo' ...

NBA - destini opposti per gli azzurri : Belinelli protagonista - Gallinari col mal di schiena : Torino - Uno ha firmato la settima vittoria nelle ultime dieci gare della propria squadra. L'altro si è dovuto arrendere dopo pochi minuti a causa del mal di schiena e la serata si è chiusa con il ...

NBA - risultati. Cousins fa belli i Warriors. Allarme Gallinari - stop per la schiena : LA CLIPPERS-GOLDEN STATE 94-112 - Golden State, 32-14, vince la settima partita consecutiva, nona nelle ultime dieci, regolando i Clippers, 24-21, in una gara semplice e controllata senza grandi ...

NBA - Gallinari va ko - schiena - - Cousins festeggia l'esordio con 14 punti e vittoria : L.A. Clippers-Golden State Warriors 140-147 È la partita dell'attesissimo ritorno in campo di DeMarcus Cousins in casa Warriors, ma sono i Clippers a dover fare a meno di due pezzi importanti della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

NBA : ai Rockets non bastano i 58 di Harden - ok Belinelli - Gallinari sconfitto : Un marziano con la palla da basket. Dopo i 57 punti contro Memphis, James Harden ne mette altri 58 contro i Nets, ma i Rockets si arrendono 145-142 all'overtime. Con 17 punti di Marco Belinelli , i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

NBA : Belinelli - il migliore nel successo contro Dallas. Gallinari cade in casa contro Utah : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 101-105 Se si cerca il miglior marcatore in casa Spurs, spesso e volentieri nell'ultimo periodo bisogna scorrere tutto il boxscore e arrivare in fondo, all'ultimo ...

NBA : Harden ne mette 57 contro Memphis - Gallinari e Belinelli vanno ko : James Harden non si ferma più. Il 'Barba' ne mette 57 nel successo per 112-94 di Houston contro i Grizzlies e raggiunge la diciassettesima partita consecutiva con oltre 30 punti, superando Kobe Bryant.